経営難から一度は事業を停止し今年2年ぶりに酒造りを再開した能代市の酒蔵の復活を祝う会が20日に開かれました。



様々な人の思いがこもった新酒を酌み交わし、喜びを分かち合いました。



能代市で唯一の酒蔵、喜久水酒造。



蔵の7代目に当たり、杜氏を務める平澤喜一郎さんです。



平澤喜一郎さん

「心から楽しんでもらえるような会になればいいなと思っておりまして、造ったお酒は非常に出来がいいと思っています。楽しんでいただきたいと思います」





おととし、経営難から事業を停止した喜久水酒造。地元の建設会社からの支援を受け、今年1月、2年ぶりに酒造りを再開しました。中田建設・佐々木光一さん「きょうは本当に多くの方に実際の酒を飲んでもらえるから楽しみですね。腕なりますね、説明に」喜久水酒造・平澤喜一郎さん「人数多いから緊張しますよ。」新たなスタートを祝おうと企画された初めての一般向けのイベント。130人余りが集まりました。能代市から「事業停止には本当びっくりした一人なんで、きょうの祝賀会で酒が飲めるっていうのはすごいうれしい席だと思ってます。ありがとうございます」能代市から「能代から蔵がなくなるっていう悲しさに日々泣いてたんですけど、復活してこうやってまた喜久水さんのお酒を飲むことができること、本当にうれしく思いますし楽しもうと思います。」中田建設・中田光副社長「何とか色々なハードルをみなさんの協力を得ながら越えて、今回お酒を造ることができてもうすぐ発売するとこまでこぎつけました。ここでもう一度リスタートの喜久水の味をさらにパワーアップした新しいお酒という形でリブランドして販売開始させていただきます」喜久水酒造・平澤喜一郎さん「みなさまこんばんは。すみません。ものすごくこみあげてきました。ありがとうございます。2年前、2024年11月事業停止。そこから秋田銀行様、中田建設様、そしてそれ以上にたくさんの方々か応援と励ましと色んなご協力をいただき本日…この日を迎えられてすべてに感謝しております。気持ちだけでお酒がおいしくなるとすれば恐らく今年世界で一番うまい酒ができたんじゃないかいかと思うくらい心を込めてお酒造りをさせていただきました。きょうはこのような場を設けていただき本当にありがとうございます」支えてくれた人たちへの感謝。そして、酒蔵の灯を絶やしてはならないという思いがこもった日本酒。事業停止から約1年半。地域の人たちとのつながりを取り戻しました。参加者「トロっとしていておいしい」参加者「ふくよかというか、ふくらみがあって華やかで上品な品のあるおいしいお酒です。本当にうれしいです」限られた人員、そしてこれまで使っていた酒米が確保できないなど様々な制約を乗り越えて完成した日本酒。平澤喜一郎さん「7種類、全部味変えるようにすごい色々考えてやりました。ぜひ楽しんでください」テーブルをくまなく回り、一人ひとりに感謝を伝えました。平澤喜一郎さん「何よりもお客様と触れ合えた、お客様がおいしいおいしいって飲んでくれてる、会場のみなさんの笑顔見てるだけで僕本当幸せなんで非常助かります。ありがとうございますとひたすら感謝です」「確実に力になりました。きょうのこの出会いもすべて力に変えさせていただきますし、感謝しかないので更なる精進を積み重ねて本物のうまい酒を造る、頑張っていきます」蔵人の確保や設備の老朽化など、酒造りを続けていくための課題は山積みだと話す平澤さん。様々な支援も受けながら蔵の歴史を紡ぎ続けます。※6月22日午後6時15分のABS news every.でお伝えします