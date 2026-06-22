【オーケー最新チラシ】冷食のかにシューマイ166円＆中華丼の具386円でストック買いがお得！「シャウエッセン」など増量商品も登場《6月28日まで》

食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。

2026年6月22日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。

冷凍食品やスイーツなどお得がいっぱい！

まず押さえておきたいのが、一時的に安く仕入れることができたという理由から値下げされた商品です。今週の対象商品一例を紹介します。

●ニッスイ ほしいぶんだけ かにシューマイ

商談時使用売価421円から6.0割引の166円に。

高円寺・初台・辻堂・曳舟・豊玉南店では取り扱いがありません。

●AJINOMOTO 野菜たっぷり 中華丼の具 200g×2袋

商談時使用売価831円から5.3割引の386円に。

●メイトーのとろけるなめらかプリン 70g×3個

商談時使用売価329円から4.9割引の167円に。

●NISSIN（日清） 日清の冷し中華 しょうゆだれ 3人前

商談時使用売価507円から5.8割引の209円に。

惣菜のほかにもお菓子などが増量中

続いて、いつもより増量しているお得なお菓子や惣菜などを紹介します。

●明日香野 よもぎあんこ餅 粒あん 1個増量 5個+1個

商談時使用売価275円から3.1割引の187円に。

板橋本町・松戸常盤平・綾瀬駅前・小岩駅前店では取り扱いがありません。

●Nipponham（ニッポンハム） シャウエッセン（ウインナー） 10％増量 351g+36g

商談時使用売価1110円から5.3割引の516円に。

●ブルボン ミニ濃厚チョコブラウニー 1個増量 106g+1個

商談時使用売価572円から5.2割引の272円に。

●ザ春巻き

5本+1本増量...314円

●ピーマン肉詰めフライ

5個+1個増量...292円

上記2点は、お台場・札の辻・日本橋久松町・東雲・新座野火止・梶野町・平野店では取り扱いがありません。

●国産長芋の梅酢漬け

10％増量...356円

食料品の表示価格はオーケーの会員が現金払いで支払いした場合の価格です。非会員・カード払いの場合は、食料品の価格が異なります（酒類を除く）。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部