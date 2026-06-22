Diosが、2026年8月23日に東京 EX THEATER ROPPONGI にてワンマンライブ『Dios Live “Mirrored”』を開催。また、あわせて新たなアーティスト写真も公開となった。

（関連：【画像あり】Dios、所属事務所アミューズの株主総会後特別イベントでの場面写真）

これまでのDiosのワンマンライブはバンドセットでのパフォーマンスが中心であったが、本公演ではメンバー3人を中心として構成するステージに。従来の照明演出に加え、映像演出や舞台セットも導入し、音楽と演出がシンクロするステージへとパワーアップするという。また、同ステージは6月21日に行われた所属事務所アミューズの株主総会後の特別イベントで一部が披露された。

ライブタイトルの『Mirrored』は、たなかが考える“人と人とのすれ違いを嘆くのではなく、それでも通じ合いたいと願うことこそがコミュニケーションの本質である”という気づきから生まれた。姿形は同じでも分かり合えない関係性を“鏡”をモチーフに描くため、今回のタイトルが名付けられた。

本公演のチケットは、本日6月22日よりチケットぴあにて最速先行が開始となった。

また、新たなアーティスト写真は、それぞれが個人のフィールドでも第一線で活躍する“圧倒的な才能の集合体”であることを表現するように、3人それぞれが区切られた構成となっていながらも、ユニットとしての確かな結びつきを感じさせる仕上がりとなっている。

＜Dios たなか コメント＞

見かけはほとんど変わらない。話す言葉だって同じなはずなのに。どうしてわたしとあなたはこんなにも違う？鏡に映るあなたに触れられないのはきっと、棲んでいる惑星が違うからだ。わたしたちは声も出さずに、ぐるぐる廻る衛星を見上げている。

久しぶりにコンセプチュアルなライブをやらせてもらうことになりました。今回のモチーフは「鏡」。見た目は同じなのに決して触れられないその隔たりを表現したい！新たにお力添えいただく演出チームの皆様とともに、これまでのDiosのライブにはなかった作品としての強度を獲得すべく邁進します。ぜひぜひー。

（文＝リアルサウンド編集部）