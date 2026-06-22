いきものがかり、オリジナルTVアニメ『さよならララ』OPテーマ「さよならララ」をCDリリース！先行配信も決定

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いきものがかりが、7月5日からTOKYO MX他にて放送されるオリジナルTVアニメ『さよならララ』のオープニングテーマ「さよならララ」を8月26日に発売。CD発売に先駆け、7月15日から先行配信する。

■CDの映像ディスクには、未発売ライブ映像などを収録

TVアニメ『さよならララ』の作品名と同じタイトルで書き下ろされたオープニングテーマが、吉岡聖恵の伸びやかな歌声と水野良樹による叙情的なメロディ、そして亀田誠治の編曲によって人魚姫ララと人間たちの切なくも美しい物語を鮮やかに彩る。

8月26日に発売されるシングルCDは初回生産限定盤と通常盤の2形態で発売。

初回生産限定盤の、Blu-rayには現在制作中のMVの他、TVアニメ『さよならララ』ノンクレジットオープニングムービー、さらに未発売ライブ映像を収録予定。詳細は追ってアナウンスされる。

■リリース情報

2026.07.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「さよならララ」

2026.08.26 ON SALE

SINGLE「さよならララ」

■関連リンク

TVアニメ『さよならララ』作品サイト

https://goodbyelara.com

いきものがかり OFFICIAL SITE

https://ikimonogakari.com