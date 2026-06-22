加藤ミリヤの名曲とともに“あの頃”を振り返る 新プロジェクト『MILIYAH LEGACY 22』が始動

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6月“22”日に誕生日を迎えた、加藤ミリヤ。そして9月には、メジャーデビュー“22”周年を迎える。そんな22という数字にちなんだ新プロジェクト『MILIYAH LEGACY 22』が始動する。

■第1弾として「SAYONARAベイベー」ライブ映像を6月22日22時に公開

加藤ミリヤは、10代で鮮烈なデビューを果たして以来、等身大の言葉で恋愛や人生を描き続け、世代を超えて多くの共感を集めてきた。近年は3児の母としての顔も持ち、2026年5月には『ベストマザー賞2026』の音楽部門を受賞。アーティストとして、そしてひとりの女性として歩みを重ねながら、今なお多くのリスナーに寄り添い続けている。

本プロジェクトでは、加藤ミリヤがこれまで世に送り出してきた名曲をプレイバック。平成から令和へと時代が移り変わった今だからこそ、当時楽曲に勇気づけられた人々や、近年その魅力を知ったあらたなリスナーとともに、“あの頃”の思い出や感情を振り返りながら、改めて加藤ミリヤの音楽を楽しむ機会を届けていく。

本プロジェクトの記念すべき第1弾として、加藤ミリヤ至極の“22”曲を集めた公式プレイリストが公開。さらに、2008年にリリースした名曲「SAYONARAベイベー」のライブ映像が、6月22日22時にYouTubeにてプレミア公開される。この映像は、2011年にベストアルバムを携えて開催した全国ツアー『M BEST Tour 2011』の横浜アリーナ公演からのものとなっている。

今後も、加藤ミリヤが世に送り出してきた数々の名曲のオフィシャル映像が22時に公開されていく。

■リリース情報

2026.05.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「SAYONARAベイベー-From THE FIRST TAKE」

https://miliyah.lnk.to/SAYONARABABY_FromTFT

2026.05.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「HEART BEAT-From THE FIRST TAKE」

https://miliyah.lnk.to/HEARTBEATFromTFT

■関連リンク

加藤ミリヤ OFFICIAL YouTube

加藤ミリヤ OFFICIAL SITE

https://sp.miliyah.jp