宮本浩次の特別番組がスペシャで放送決定！独占インタビューも

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6月10日に約4年半ぶりとなるニューアルバム『I AM HERO』をリリースした宮本浩次の特別番組が、スペースシャワーTVにて放送される。

■アルバム『I AM HERO』制作背景や楽曲に込めた想い、様々なアーティストの交わりなどが明らかに

常に挑戦の姿勢を保ちながら自身の最高地点を更新し続けてきた宮本浩次が、6月10日にニューアルバム『I AM HERO』をリリース。スペースシャワーTVでは、これを記念し6月度のマンスリーアーティスト【V.I.P.】に迎え宮本浩次を特集する。

6月30日22時放送の撮り下ろしの特別番組『V.I.P. ―宮本浩次―』では、MCに音楽ジャーナリストの鹿野淳を迎え、独占インタビューを敢行。アルバム『I AM HERO』制作背景や楽曲に込めた想い、様々なアーティストの交わり、コラージュがテーマとなっているアルバムジャケット、ライブへの想いについてなど、この番組でしか聞くことができない“プレミアム”なトークが繰り広げられた。

インタビュー映像に加え、アルバム収録楽曲のMVやライブの映像を交え、宮本浩次の魅力を60分に渡って届ける。またスペースシャワーTVではその他に、宮本浩次MV特集とライブセレクションもオンエアする。

■番組情報

スペースシャワーTV『V.I.P. ―宮本浩次―』

6/30（火）22:00～23:00

出演：宮本浩次

MC：鹿野淳

スペースシャワーTV『宮本浩次 MUSIC VIDEO SPECIAL』

6/30（火）23:00～24:00 ※リピート放送

スペースシャワーTV『宮本浩次 LIVE SELECTION』

6/25（木）23:00～23:30 ※リピート放送

■関連リンク

『V.I.P. ―宮本浩次―』番組サイト

https://tv.spaceshower.jp/p/00089688/

『宮本浩次 MUSIC VIDEO SPECIAL』番組サイト

https://tv.spaceshower.jp/p/00089675/

『宮本浩次 LIVE SELECTION』番組サイト

https://tv.spaceshower.jp/p/00089695/