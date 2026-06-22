「日経225ミニ」手口情報（22日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、7月限1万9056枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月22日の日経225ミニ期近（2026年7月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万9056枚だった。
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 19056( 11556)
バークレイズ証券 7460( 5960)
ソシエテジェネラル証券 7399( 5399)
SBI証券 7468( 2854)
楽天証券 3229( 1397)
マネックス証券 499( 499)
フィリップ証券 438( 438)
松井証券 342( 342)
三菱UFJeスマート 435( 239)
日産証券 189( 189)
JPモルガン証券 10140( 140)
インタラクティブ証券 97( 97)
BNPパリバ証券 44( 44)
豊証券 40( 40)
三田証券 30( 30)
ドイツ証券 16( 16)
ゴールドマン証券 7( 7)
立花証券 1( 1)
みずほ証券 1000( 0)
UBS証券 1000( 0)
ビーオブエー証券 1000( 0)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 333( 333)
ABNクリアリン証券 4623( 123)
フィリップ証券 80( 80)
マネックス証券 73( 73)
SBI証券 114( 72)
三菱UFJeスマート 71( 61)
楽天証券 98( 48)
松井証券 39( 39)
JPモルガン証券 34( 34)
インタラクティブ証券 29( 29)
ドイツ証券 6( 6)
日産証券 4( 4)
ゴールドマン証券 4500( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 192449( 192373)
ソシエテジェネラル証券 110001( 109997)
バークレイズ証券 85936( 85864)
SBI証券 70845( 34451)
楽天証券 34993( 21033)
松井証券 20395( 20395)
サスケハナ・ホンコン 16498( 16498)
日産証券 13560( 13560)
JPモルガン証券 8325( 8325)
三菱UFJeスマート 11087( 6459)
モルガンMUFG証券 5313( 5313)
インタラクティブ証券 4787( 4787)
ゴールドマン証券 4730( 4718)
マネックス証券 3936( 3936)
BNPパリバ証券 3595( 3595)
野村証券 3786( 3516)
みずほ証券 3597( 3467)
フィリップ証券 2379( 2379)
広田証券 2003( 2003)
ビーオブエー証券 1811( 1811)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 19056( 11556)
バークレイズ証券 7460( 5960)
ソシエテジェネラル証券 7399( 5399)
SBI証券 7468( 2854)
楽天証券 3229( 1397)
マネックス証券 499( 499)
フィリップ証券 438( 438)
松井証券 342( 342)
三菱UFJeスマート 435( 239)
日産証券 189( 189)
JPモルガン証券 10140( 140)
インタラクティブ証券 97( 97)
BNPパリバ証券 44( 44)
豊証券 40( 40)
三田証券 30( 30)
ドイツ証券 16( 16)
ゴールドマン証券 7( 7)
立花証券 1( 1)
みずほ証券 1000( 0)
UBS証券 1000( 0)
ビーオブエー証券 1000( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 333( 333)
ABNクリアリン証券 4623( 123)
フィリップ証券 80( 80)
マネックス証券 73( 73)
SBI証券 114( 72)
三菱UFJeスマート 71( 61)
楽天証券 98( 48)
松井証券 39( 39)
JPモルガン証券 34( 34)
インタラクティブ証券 29( 29)
ドイツ証券 6( 6)
日産証券 4( 4)
ゴールドマン証券 4500( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 192449( 192373)
ソシエテジェネラル証券 110001( 109997)
バークレイズ証券 85936( 85864)
SBI証券 70845( 34451)
楽天証券 34993( 21033)
松井証券 20395( 20395)
サスケハナ・ホンコン 16498( 16498)
日産証券 13560( 13560)
JPモルガン証券 8325( 8325)
三菱UFJeスマート 11087( 6459)
モルガンMUFG証券 5313( 5313)
インタラクティブ証券 4787( 4787)
ゴールドマン証券 4730( 4718)
マネックス証券 3936( 3936)
BNPパリバ証券 3595( 3595)
野村証券 3786( 3516)
みずほ証券 3597( 3467)
フィリップ証券 2379( 2379)
広田証券 2003( 2003)
ビーオブエー証券 1811( 1811)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース