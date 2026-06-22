「TOPIX先物」手口情報（22日日中） バークレイズ証券取引高トップ、9月限1万4654枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月22日のTOPIX先物期近（2026年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはバークレイズ証券の1万4654枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 14654( 14314)
ソシエテジェネラル証券 14219( 14219)
ABNクリアリン証券 13247( 12697)
JPモルガン証券 5942( 5542)
ゴールドマン証券 5341( 2572)
モルガンMUFG証券 2521( 2511)
野村証券 2624( 1722)
サスケハナ・ホンコン 1732( 1722)
ビーオブエー証券 1406( 1366)
BNPパリバ証券 1329( 1219)
みずほ証券 802( 802)
ドイツ証券 714( 714)
SBI証券 797( 443)
日産証券 391( 391)
シティグループ証券 1840( 340)
大和証券 522( 318)
三菱UFJ証券 377( 295)
インタラクティブ証券 295( 295)
SMBC日興証券 378( 292)
UBS証券 429( 250)
三菱UFJeスマート 16( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 14654( 14314)
ソシエテジェネラル証券 14219( 14219)
ABNクリアリン証券 13247( 12697)
JPモルガン証券 5942( 5542)
ゴールドマン証券 5341( 2572)
モルガンMUFG証券 2521( 2511)
野村証券 2624( 1722)
サスケハナ・ホンコン 1732( 1722)
ビーオブエー証券 1406( 1366)
BNPパリバ証券 1329( 1219)
みずほ証券 802( 802)
ドイツ証券 714( 714)
SBI証券 797( 443)
日産証券 391( 391)
シティグループ証券 1840( 340)
大和証券 522( 318)
三菱UFJ証券 377( 295)
インタラクティブ証券 295( 295)
SMBC日興証券 378( 292)
UBS証券 429( 250)
三菱UFJeスマート 16( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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