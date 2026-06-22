「日経225先物」手口情報（22日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限4556枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月22日の日経225先物期近（2026年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4556枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4556( 4556)
ソシエテジェネラル証券 2694( 2694)
バークレイズ証券 2313( 2313)
サスケハナ・ホンコン 542( 542)
SBI証券 818( 518)
モルガンMUFG証券 395( 395)
楽天証券 565( 339)
ゴールドマン証券 1158( 318)
松井証券 293( 293)
野村証券 222( 214)
日産証券 185( 185)
マネックス証券 145( 145)
ビーオブエー証券 133( 133)
UBS証券 132( 132)
フィリップ証券 108( 108)
三菱UFJeスマート 108( 96)
JPモルガン証券 99( 83)
インタラクティブ証券 81( 81)
三菱UFJ証券 45( 45)
BNPパリバ証券 36( 36)
◯2026年12月限（特別清算日：12月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 21( 21)
ABNクリアリン証券 14( 14)
SBI証券 14( 10)
JPモルガン証券 4( 4)
楽天証券 7( 3)
フィリップ証券 3( 3)
日産証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ドイツ証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4556( 4556)
ソシエテジェネラル証券 2694( 2694)
バークレイズ証券 2313( 2313)
サスケハナ・ホンコン 542( 542)
SBI証券 818( 518)
モルガンMUFG証券 395( 395)
楽天証券 565( 339)
ゴールドマン証券 1158( 318)
松井証券 293( 293)
野村証券 222( 214)
日産証券 185( 185)
マネックス証券 145( 145)
ビーオブエー証券 133( 133)
UBS証券 132( 132)
フィリップ証券 108( 108)
三菱UFJeスマート 108( 96)
JPモルガン証券 99( 83)
インタラクティブ証券 81( 81)
三菱UFJ証券 45( 45)
BNPパリバ証券 36( 36)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 21( 21)
ABNクリアリン証券 14( 14)
SBI証券 14( 10)
JPモルガン証券 4( 4)
楽天証券 7( 3)
フィリップ証券 3( 3)
日産証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ドイツ証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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