「最後の一コマで激変」道草少年と優しい口裂け女→怪異より恐ろしい事実発覚、SNSのコメント欄が大絶叫【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→SNSのコメント欄が大絶叫
短いなかで意表を突く展開の短編ホラーを得意とする三ノ輪ブン子(@minowabunko)さん。代表作に『貧女ハウスへようこそ』(小学館)などがある。そんな三ノ輪さんの作品「口裂け女は善いことしたい」は、「最後の一コマで物語が変わる」と読者が語るように、エンディングで恐怖の種類がガラリと変わる話題作だ。SNSでは「あっ…ああああー…あーっ！」「待て待て待て少年待てー姉さん一旦戻ってきてー！」と、口裂け女を呼ぶ声で大混乱が起きた。
■「わたしキレイ？」道草少年に迫る口裂け女の奮闘
物語は、KAII(怪異)派遣事務所宛てに「近頃子どもたちが道草をして危険で困っています」という1通の手紙が届くところから始まる。三ノ輪さんによると、同事務所は「怪異の皆さんに持ち前の『怖さ』を発揮してもらって市民を守っていただこう！」という趣旨で設立されたという。
依頼を受け、マスク姿でおなじみの口裂け女のお姉さんが派遣される。道草中の少年を見つけ、「わたしキレイ？」と怖がらせて家に帰す予定だった。しかし、少年はおもむろにスマホを取り出し「口裂け女 倒し方」と検索を始め、口裂け女に向かって「ポマード」と唱えはじめる。「ぶっちゃけそれ、全然効かないのよね」と困り果てる優しい口裂け女。彼女はこの事態にどう対処したのか。
■予測不能な結末と今後の活動
怪異よりも恐ろしい事実が発覚する衝撃のラスト。少年がこのあとどうなるのかについて、三ノ輪さんは「私も知りたいので、今度その町に行ったら近所の人に聞いてみます」と意味深に語る。
現在は『本当にあった笑える話』(ぶんか社)にて、都市伝説系漫画「ただのうわさです」を連載中の三ノ輪さん。「有名な都市伝説がいくつも出てきます。都市伝説ファンも今まで知らなかった人も、新鮮な気持ちで楽しめるお話をお届けします！」と意気込む。気になった人は、予測不能な“三ノ輪ワールド”をぜひ楽しんでほしい。
取材協力：三ノ輪ブン子(@minowabunko)
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