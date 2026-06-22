月曜プラチナイトドラマDEEP「多すぎる恋と殺人」。

５０人の恋人（通称・マイラブ）がいる奔放な女刑事が送るラブサスペンスコメディー！

そんな真奈美のマイラブたちが殺される連続殺人事件が発生！

ついに今夜放送の最終話で、殺人事件の黒幕「アイチャン」の正体が明らかに！

一体誰なのか？何の目的で真奈美のマイラブたちを殺したのか…

そして全てが明らかになった後、真奈美はどんな生き方を選ぶのか？

全ての謎が明らかになり、伏線が回収される！大注目の最終話をお見逃しなく！

Huluオリジナルストーリー「甘すぎる夢と籠城」今夜配信開始

最終話放送直後から、Huluオリジナルストーリー「甘すぎる夢と籠城」の配信がスタート！

Huluオリジナルストーリーで描かれるのは本編の後日譚。

連続殺人事件が解決し、日常を取り戻したかに見える警視庁の捜査一課。

そんな中、とある籠城事件が発生して…！？

本編最終話から繋がる、「多すぎる恋と殺人」ファン必見のオリジナルストーリー、お楽しみに！

最終話あらすじ

連続殺人事件の首謀者『アイチャン』の正体がついに判明！

警視庁捜査一課刑事・谷崎真奈美（森カンナ）の50人の恋人＝マイラブたちを狙った連続殺人事件！裏ですべての犯行を操っていた指示役『アイチャン』の正体を突き止めた真奈美は、死んだふりをして身を隠していた元夫・桐生徹（青柳翔）と共に、『アイチャン』のもとへ！２人の前に姿を現した、『アイチャン』の正体とは…！？

いよいよ明らかになる連続殺人事件の真相！真奈美のマイラブたちを次々と襲ったのは、一体誰だ！？動機は！？自分の幸せは、自分で守る――すべてが明らかになった時、真奈美が下す決断は――！？愛と涙の最終回！