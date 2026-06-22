「オッズパーク杯・Ｆ１」（２３日開幕、和歌山）

グラビアタレントの永岡怜子（３８）が２２日、非開催日の和歌山競輪場に来場。２３日に開幕するＦ１開催で、現地から配信するＹｏｕＴｕｂｅライブに出演することを明かした。

自らを「袋とじの女王です」と語る永岡。「まだ公表できませんが、２回ほど撮影します。２回じゃ女王じゃないかも」と謙遜しつつ、女王ぶりをアピールしていた。

競輪にハマったのは２年ほど前。「２０２４年のパリ五輪前です。それまでは競馬を経験していましたが、競輪は未開拓。最初に訪れたのは京王閣でした」と語る。ビギナーズラックはなかったようで「当たらずでした。『すってんてん』になりましたね」と振り返る。「（番組の）共演者があまり深く考えずに当てたりする中でも、１人だけなかなか当たらなかったんです。だから、競輪に関する知識をかなり学びました。知れば知るほど面白いんです。欲が出て、もっと知りたくなるんですよ。人間ドラマがあるし、ラインなどの信頼関係もあって」と競輪愛を冗舌に語り出した。

２１日はＧ１・高松宮記念杯を開催していた岸和田競輪場へプライベートで出向いた。「楽しみましたよ。お酒もいただきました」と好きなアルコールも摂取できて満足げ。「（車券の収支が）マイナスでも、気持ちはプラスになるのが競輪のいいところ。居酒屋気分でも行けますから」とほほ笑んだ。

２３日に開幕する和歌山競輪のＦ１シリーズについては「私は埼玉県出身ですから、やはり関東勢が気になります」とのこと。柿沢大貴（長野）、横山尚則（茨城）などに注目するようだ。「２３日から３日間、和歌山競輪場のＹｏｕＴｕｂｅライブ『オレンジちゅーぶ』に出演します。場内の予想会にも出る予定です。よろしくお願いしますね」とＰＲ。最後に「インスタグラムのフォロワー１０万人を目指しております。現在の状況や今後の活動内容を報告しますので、フォローもよろしくお願いします。あと、私のＹｏｕＴｕｂｅ（怜子さんはお酒がお好き）もよろしくお願いします」とアピールしていた。