ビートきよし、たけしは「本当に最高の相方」 1980年代の漫才ブームをけん引…ツービートの現在を語る
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、密着企画「NO MAKE」で、漫才コンビ・ツービートのビートきよしの“イマ”に独占密着した最新話を配信した。
【写真】超貴重！ビートたけし、世界的ミュージシャンと夫妻で対面
1972年に「ツービート」を結成し、1980年代の漫才ブームをけん引したきよし。その後、番組MCや映画監督として世界的スターへと上り詰めた相方に対して、番組スタッフから「比べられることに劣等感は？」と問われると、きよしは「劣等感はない。相方は相方だし、個性が違うから」と即答する。さらに「嫌な奴だったら、そういうふうに思ったかもしれない。良い奴だから頑張ってほしいって思う」「ハリウッドまで行って、そんなのお笑いでいない」とリスペクトを込めた。
2人が最後に漫才をしたのは10年以上前だというが、「自分一人でやればいいんだけど、相方も人がいいのか、『せっかくやってきたんだから』と言って、『解散する』とは絶対言わない」と絆の深さを語った。また、今年2月に行われたお笑いイベントで再会した際には、楽屋に挨拶へ行った際のやり取りや、舞台上に呼ばれたというエピソードも披露。「本当に最高の相方」と笑顔を見せた。
【写真】超貴重！ビートたけし、世界的ミュージシャンと夫妻で対面
1972年に「ツービート」を結成し、1980年代の漫才ブームをけん引したきよし。その後、番組MCや映画監督として世界的スターへと上り詰めた相方に対して、番組スタッフから「比べられることに劣等感は？」と問われると、きよしは「劣等感はない。相方は相方だし、個性が違うから」と即答する。さらに「嫌な奴だったら、そういうふうに思ったかもしれない。良い奴だから頑張ってほしいって思う」「ハリウッドまで行って、そんなのお笑いでいない」とリスペクトを込めた。
2人が最後に漫才をしたのは10年以上前だというが、「自分一人でやればいいんだけど、相方も人がいいのか、『せっかくやってきたんだから』と言って、『解散する』とは絶対言わない」と絆の深さを語った。また、今年2月に行われたお笑いイベントで再会した際には、楽屋に挨拶へ行った際のやり取りや、舞台上に呼ばれたというエピソードも披露。「本当に最高の相方」と笑顔を見せた。