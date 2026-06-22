サッカーワールドカップで、日本はチュニジアを相手に歴史的な勝利を収めました。福岡でも大きな盛り上がりを見せていて、早くも第3戦に期待が寄せられています。

ワールドカップで日本代表史上最多となる4得点でチュニジアに快勝した21日、福岡も大いに盛り上がりました。



■サポーター

「本当に最高です。」

「ブラボー。」

「うれしいです。感動しました。」

「次も勝つぞ～！」

博多駅では、日本の勝利を伝える号外300部が、わずか11分でなくなりました。



■街の人

「いい内容でしたね。こんなに点数を取ってくれるとは思わなかったので感無量です。」

盛り上がりは、こちらでも。



■田中初奈アナウンサー

「熊野神社では、サッカー日本代表のエンブレムにもなっている八咫烏（やたがらす）がまつられています。現在、サッカーワールドカップが開催中で、旗や横断幕が飾られています。」

福岡県大牟田市にある大牟田熊野神社は、八咫烏が神の使いとしてまつられていて、サッカー日本代表ともゆかりがあります。



境内には応援メッセージが書かれた横断幕などもあり、サッカーファンにとっておなじみの場所となっています。

日本サッカー協会公認のお守りは、ワールドカップ開幕から1週間で全てなくなるほどの人気ぶりです。



日曜の午後に試合があった21日は、駐車場に車が入りきれないほど多くの人たちでにぎわっていたそうです。



■大牟田熊野神社 権禰宜・江崎義訓さん

「（通常の）土日からすると数倍の方が来られました。テレビをつけていたのですが、私はひたすら御朱印を書いていて、気づいたら4点決まっていて、勝ったけれど、うれしかったけれど、ちょっと残念だったなと。見たかった。」



一夜明けた22日も、第3戦、スウェーデン戦の勝利を願うファンの姿がありました。



■訪れた人

「めっちゃかっこよかったですね。勝ち運がもらえそうな気がしました。」

「すごかったですね。決勝まで行って頑張ってもらいたい。」

■田中アナウンサー

「福岡市内のスポーツ用品店でも、ワールドカップ一色です。」



福岡市中央区にあるスポーツ用品店です。



21日の店内の様子を尋ねると。



■スーパースポーツゼビオ福岡天神店・佐藤龍太さん

「バタバタしました。試合が昼からだったので、朝からお客さんが来ましたし、試合が終わってからも勝った余韻でお店に来ていました。」



中でも人気の商品は。



■佐藤さん

「一番売れているのは、日本代表のホームのユニフォームです。朝、試合前にグッズを買って応援する。いろいろなところでパブリック・ビューイングをやっていたので、それに向けて買ったお客さんも、たくさんいました。」



特に日曜だった21日は、仲間と応援するために買い求める人が多かったといいます。



ほかにも、キーホルダーやタオルといった関連グッズもよく売れているということです。



日本代表のユニフォームの売れ行きは前回大会よりも好調だということで、日本代表の躍進に大きな期待を寄せています。



■佐藤さん

「金曜日は試合があるので、みんなで（ユニフォームを）着て応援しましょう。」



日に日に高まるファンの期待を受ける日本代表。



決勝トーナメント進出をかけ、26日にスウェーデンと対戦します。