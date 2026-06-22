【スタバ新作レポ】“とろけるご褒美”から“シュワっと爽快”まで…桃づくしビバレッジ一足先に飲み比べ
スターバックスが、桃を主役にした夏の新作ビバレッジ3種を24日から発売する。今年は“とろけるご褒美”“シュワっと爽快”“ゴロっと満足”をテーマに、それぞれ異なる飲み心地を提案。編集部は一足先にメディア向け試飲会に参加し、その味わいを体験してきた。
【写真】グラスの半分程度がピーチ…果実ごろっごろの『ピーチティー』
まず注目は『ピーチ＆ピーチミルクフラペチーノ』。2015年から続く夏の定番ピーチフラペチーノだが、今年は無脂肪乳をベースに使用したことで、例年よりも軽やかな仕上がりとなった。ひと口飲むと白桃の甘く華やかな香りが広がる一方、後味は驚くほどすっきり。夏場は重たいドリンクを避けたいが、果肉感やとろっとした満足感も欲しいという人にぴったりの1杯だ。
底にたっぷり入ったピーチ果肉と全体を混ぜながら飲むことで、より濃厚なピーチ感を楽しめるのも特徴。おすすめカスタマイズはホワイトモカフレーバーシロップ追加（55円）。コク深くとろけるような甘みが加わり、デザート感のあるまろやかな味わいに。一方でシトラス果肉追加（110円）は、爽やかな香りとほどよい酸味が重なり、より軽やかですっきりとした後味になるようだ。
続いて『チラックスソーダピーチ』は、昨年好評だった商品が再登場。今年は炭酸水を強炭酸に変更したことで、テーマである“シュワっと爽快”をより強く体感できる仕上がりとなった。ピーチ果肉のジューシーな甘みとグリーンシトラスの香りが重なり、甘さに偏りすぎない絶妙なバランス。暑い日にごくごく飲みたくなる清涼感が印象的だった。
今年からはVentiサイズも登場し、たっぷり楽しみたい人にも対応する。おすすめのカスタマイズはホワイトモカフレーバーシロップ追加（55円）。爽やかさはそのままに優しい甘みとコクが加わり、飲みやすさがさらに向上。さらにチャイシロップ追加（55円）は、スパイスの風味が加わり、どこかクラフトコーラを思わせる個性的な味わいへと変化するという。
『クラフトジューシーピーチティー』も昨年に続く人気商品だ。テーマは“ゴロっと満足”。3種類の中で最も多くの桃果肉が使用されており、まるで桃そのものを味わっているかのような果実感が楽しめる。今年は昨年よりややさっぱりした設計となっており、果肉を混ぜても重たさを感じさせない。
ブラックティーのすっきりとした飲み口と桃の優しい甘みが調和し、最後まで飽きずに飲み進められるのも魅力だ。おすすめのカスタマイズはホワイトモカフレーバーシロップ追加（55円）。ミルクティーを思わせるまろやかさが加わり、軽やかなフルーツミルクティーのような味わいに変化するという。
3商品はいずれも桃の魅力を引き出しながら、それぞれ異なる飲用シーンを想定した仕上がり。“とろけるご褒美”のフラペチーノ、“シュワっと爽快”なソーダ、“ゴロっと満足”なティーと、その日の気分に合わせて選べるラインアップとなっている。桃好きにとっては、今年の夏も見逃せないシーズンになりそうだ。
■商品概要 価格はすべて税込
『ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ』
Tallサイズのみ
＜持ち帰り＞707円 ＜店内利用＞720円
『チラックス ソーダ ピーチ』
＜持ち帰り＞Tall579円／Grande624円／Venti668円
＜店内利用＞Tall590円／Grande635円／Venti680円
『クラフト ジューシー ピーチ ティー』
＜持ち帰り＞Tall618円／Grande663円／Venti707円
＜店内利用＞Tall630円／Grande675円／Venti720円
■販売期間
6月24日〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり
■取り扱い店舗
全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
【写真】グラスの半分程度がピーチ…果実ごろっごろの『ピーチティー』
まず注目は『ピーチ＆ピーチミルクフラペチーノ』。2015年から続く夏の定番ピーチフラペチーノだが、今年は無脂肪乳をベースに使用したことで、例年よりも軽やかな仕上がりとなった。ひと口飲むと白桃の甘く華やかな香りが広がる一方、後味は驚くほどすっきり。夏場は重たいドリンクを避けたいが、果肉感やとろっとした満足感も欲しいという人にぴったりの1杯だ。
続いて『チラックスソーダピーチ』は、昨年好評だった商品が再登場。今年は炭酸水を強炭酸に変更したことで、テーマである“シュワっと爽快”をより強く体感できる仕上がりとなった。ピーチ果肉のジューシーな甘みとグリーンシトラスの香りが重なり、甘さに偏りすぎない絶妙なバランス。暑い日にごくごく飲みたくなる清涼感が印象的だった。
今年からはVentiサイズも登場し、たっぷり楽しみたい人にも対応する。おすすめのカスタマイズはホワイトモカフレーバーシロップ追加（55円）。爽やかさはそのままに優しい甘みとコクが加わり、飲みやすさがさらに向上。さらにチャイシロップ追加（55円）は、スパイスの風味が加わり、どこかクラフトコーラを思わせる個性的な味わいへと変化するという。
『クラフトジューシーピーチティー』も昨年に続く人気商品だ。テーマは“ゴロっと満足”。3種類の中で最も多くの桃果肉が使用されており、まるで桃そのものを味わっているかのような果実感が楽しめる。今年は昨年よりややさっぱりした設計となっており、果肉を混ぜても重たさを感じさせない。
ブラックティーのすっきりとした飲み口と桃の優しい甘みが調和し、最後まで飽きずに飲み進められるのも魅力だ。おすすめのカスタマイズはホワイトモカフレーバーシロップ追加（55円）。ミルクティーを思わせるまろやかさが加わり、軽やかなフルーツミルクティーのような味わいに変化するという。
3商品はいずれも桃の魅力を引き出しながら、それぞれ異なる飲用シーンを想定した仕上がり。“とろけるご褒美”のフラペチーノ、“シュワっと爽快”なソーダ、“ゴロっと満足”なティーと、その日の気分に合わせて選べるラインアップとなっている。桃好きにとっては、今年の夏も見逃せないシーズンになりそうだ。
■商品概要 価格はすべて税込
『ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ』
Tallサイズのみ
＜持ち帰り＞707円 ＜店内利用＞720円
『チラックス ソーダ ピーチ』
＜持ち帰り＞Tall579円／Grande624円／Venti668円
＜店内利用＞Tall590円／Grande635円／Venti680円
『クラフト ジューシー ピーチ ティー』
＜持ち帰り＞Tall618円／Grande663円／Venti707円
＜店内利用＞Tall630円／Grande675円／Venti720円
■販売期間
6月24日〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり
■取り扱い店舗
全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）