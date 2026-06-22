KEY TO LIT猪狩蒼弥、誰もがビビる“シンメ狩り”の洗礼とは SixTONES田中樹からもらった思い出の品も披露
5人組グループ・KEY TO LITの猪狩蒼弥が、30日午後10時から放送されるTBS系バラエティー『サンド屋台』に出演する。“苦労した下積み時代”をトークテーマにした今回、猪狩も経験したジュニアの“鉄の掟”を明かす。
【番組カット】名物企画では…仲間割れする猪狩蒼弥＆大久保佳代子ら
MC・サンドウィッチマンの屋台に豪華ゲストを招き、トークやグルメゲームを楽しみ仲良しになる、“箸もトークも進む”新感覚グルメトークバラエティー。今回は、猪狩のほか、松本若菜、佐野勇斗（M!LK）、大久保佳代子（オアシズ）、吉村崇（平成ノブシコブシ）がゲストで登場する。
ゲストトークをサンドウィッチマンが掘り下げていく中、大抵のことに無関心だという富澤たけしが「これは！」と興味を示すエピソードトークを披露した3人に、ご褒美メシをプレゼントする。
実は小学生時代からジュニアで活動を始めている猪狩。当時経験したジュニアの“鉄の掟”を赤裸々トーク。誰もがビビる“シンメ狩り”の洗礼とは。これぞアイドルの宿命なのか、他では聞くことができない、過酷な下積みエピソードは明かされる。
さらに、各々の下積み時代の思い出の品を紹介する場面では、猪狩はSixTONES・田中樹からもらった思い出の品を披露。2人の意外な関係性が明かされる。
また、番組名物のごほうびデザートをかけたゲーム企画「揃えろ！メシん伝心ゲーム！」も開催。食に関する質問に回答し、全員の答えが一致したらごほうびグルメをゲットできる。しかし、佐野のまさかの珍回答でスタジオは一触即発の展開に。果たして、サンドウィッチマンとゲストはご褒美グルメをゲットすることができるのか。
【番組カット】名物企画では…仲間割れする猪狩蒼弥＆大久保佳代子ら
MC・サンドウィッチマンの屋台に豪華ゲストを招き、トークやグルメゲームを楽しみ仲良しになる、“箸もトークも進む”新感覚グルメトークバラエティー。今回は、猪狩のほか、松本若菜、佐野勇斗（M!LK）、大久保佳代子（オアシズ）、吉村崇（平成ノブシコブシ）がゲストで登場する。
実は小学生時代からジュニアで活動を始めている猪狩。当時経験したジュニアの“鉄の掟”を赤裸々トーク。誰もがビビる“シンメ狩り”の洗礼とは。これぞアイドルの宿命なのか、他では聞くことができない、過酷な下積みエピソードは明かされる。
さらに、各々の下積み時代の思い出の品を紹介する場面では、猪狩はSixTONES・田中樹からもらった思い出の品を披露。2人の意外な関係性が明かされる。
また、番組名物のごほうびデザートをかけたゲーム企画「揃えろ！メシん伝心ゲーム！」も開催。食に関する質問に回答し、全員の答えが一致したらごほうびグルメをゲットできる。しかし、佐野のまさかの珍回答でスタジオは一触即発の展開に。果たして、サンドウィッチマンとゲストはご褒美グルメをゲットすることができるのか。