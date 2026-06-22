M!LK佐野勇斗、珍回答で一触即発の展開に メンバーからのベタ褒めに赤面する場面も
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が、30日放送のTBS系バラエティー『サンド屋台』（後10：00）に出演する。
【番組カット】ラフでカッコイイ…片手持ちを披露する佐野勇斗
同番組は、MCを務めるサンドウィッチマンの屋台にゲストを招き、トークやグルメゲームを楽しみ仲良しになる、“箸もトークも進む”新感覚グルメトークバラエティー。今回は松本若菜、佐野、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、大久保佳代子（オアシズ）、吉村崇（平成ノブシコブシ）がゲストで登場。“苦労した下積み時代”をトークテーマに、サンドウィッチマンが掘り下げていく。
大抵のことに無関心だという富澤たけしが「これは！」と興味を示すエピソードトークを披露した3人に、ご褒美メシをプレゼントする。
佐野は、自身が所属する“爆裂”人気のグループ・M!LKに関する驚きのエピソードを披露する。地方イベントに集まった少数のファンに起きた事件を明かすが、今のM!LKでは考えられないトークでご褒美ゲットなるか。
さらにM!LKのメンバー全員から届いた「佐野勇斗のかっこいいところ」を明かすコメントを公開する。中でも、山中柔太朗と吉田仁人からのベタ褒めに、佐野が思わずタジタジ＆赤面（!?）。また、曽野舜太と塩崎太智（崎＝たつさき）が明かす佐野の“かっこいい仕草”を本人がスタジオで再現すると、大久保も思わず大興奮する。メンバー愛にあふれるコメントの数々に注目だ。
松本の“雨漏り”アパートに8年在住したエピソードや、猪狩のジュニアの“鉄の掟”トークも見逃せない。
さらに、同番組名物のご褒美デザートをかけたゲーム企画「揃えろ！メシん伝心ゲーム！」も開催する。食に関する質問に回答し、全員の答えが一致したらご褒美グルメをゲットできる。しかし、佐野のまさかの珍回答でスタジオ一触即発の展開に。果たして、サンドウィッチマンとゲストはご褒美グルメをゲットすることができるのか。
【番組カット】ラフでカッコイイ…片手持ちを披露する佐野勇斗
同番組は、MCを務めるサンドウィッチマンの屋台にゲストを招き、トークやグルメゲームを楽しみ仲良しになる、“箸もトークも進む”新感覚グルメトークバラエティー。今回は松本若菜、佐野、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、大久保佳代子（オアシズ）、吉村崇（平成ノブシコブシ）がゲストで登場。“苦労した下積み時代”をトークテーマに、サンドウィッチマンが掘り下げていく。
佐野は、自身が所属する“爆裂”人気のグループ・M!LKに関する驚きのエピソードを披露する。地方イベントに集まった少数のファンに起きた事件を明かすが、今のM!LKでは考えられないトークでご褒美ゲットなるか。
さらにM!LKのメンバー全員から届いた「佐野勇斗のかっこいいところ」を明かすコメントを公開する。中でも、山中柔太朗と吉田仁人からのベタ褒めに、佐野が思わずタジタジ＆赤面（!?）。また、曽野舜太と塩崎太智（崎＝たつさき）が明かす佐野の“かっこいい仕草”を本人がスタジオで再現すると、大久保も思わず大興奮する。メンバー愛にあふれるコメントの数々に注目だ。
松本の“雨漏り”アパートに8年在住したエピソードや、猪狩のジュニアの“鉄の掟”トークも見逃せない。
さらに、同番組名物のご褒美デザートをかけたゲーム企画「揃えろ！メシん伝心ゲーム！」も開催する。食に関する質問に回答し、全員の答えが一致したらご褒美グルメをゲットできる。しかし、佐野のまさかの珍回答でスタジオ一触即発の展開に。果たして、サンドウィッチマンとゲストはご褒美グルメをゲットすることができるのか。