真奈美（森カンナ）、“50人の恋人”を殺した犯人が明らかに 『多すぎる恋と殺人』今夜最終回
俳優の森カンナが主演を務める、日本テレビ月曜プラチナイト枠ドラマDEEP『多すぎる恋と殺人』（毎週月曜 深0：24）の最終話が、きょう22日深夜に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】迫力！神木譲（前田公輝）の胸ぐらを掴む真奈美（森カンナ）
本作は、自由に生きる“奔放刑事”のたくさんの恋と別れを描く超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー。谷崎真奈美（森）は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠などさまざまなマイラブたちと人生を謳歌している。そんなある日、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。真奈美に片思いする後輩刑事・黒岩壮馬（西垣匠）とタッグを組んで、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。
今夜放送の最終話では、真奈美の50人の恋人＝マイラブたちを狙った連続殺人事件の黒幕の正体が遂に明らかになる。裏ですべての犯行を操っていた指示役「アイチャン」の正体を突き止めた真奈美は、元夫・桐生徹（青柳翔）と共に、「アイチャン」のもとへ。マイラブたちを次々と襲ったのは、一体誰なのか、動機は何だったのか。真奈美は、すべての謎が明らかになった時ある決断を下す。
最終話放送直後からは、Hulu オリジナルストーリー『甘すぎる夢と籠城』の配信がスタートする。本編の後日譚を描く本作は、連続殺人事件が解決し、日常を取り戻したかに見える警視庁の捜査一課に、とある籠城事件が発生して…。最終話から繋がる、オリジナルストーリーも必見だ。
【場面写真】迫力！神木譲（前田公輝）の胸ぐらを掴む真奈美（森カンナ）
本作は、自由に生きる“奔放刑事”のたくさんの恋と別れを描く超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー。谷崎真奈美（森）は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠などさまざまなマイラブたちと人生を謳歌している。そんなある日、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。真奈美に片思いする後輩刑事・黒岩壮馬（西垣匠）とタッグを組んで、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。
最終話放送直後からは、Hulu オリジナルストーリー『甘すぎる夢と籠城』の配信がスタートする。本編の後日譚を描く本作は、連続殺人事件が解決し、日常を取り戻したかに見える警視庁の捜査一課に、とある籠城事件が発生して…。最終話から繋がる、オリジナルストーリーも必見だ。