高齢者の社会参加を支援する機関で横領事件です。

【写真を見る】シルバー人材センターで1800万円横領か 経理担当を逮捕 謹慎中さらに数百万円を引き出す？ 熊本市

熊本市シルバー人材センターの経理担当の男が現金約1800万円を横領したとして、逮捕されました。

シルバー人材センターを捜索――

記者「段ボールを持った捜査員が、シルバー人材センターの中に入っていきます」

業務上横領の疑いで逮捕されたのは、公益社団法人熊本市シルバー人材センターで経理を担当していた榊政勝容疑者（48）です。

榊容疑者は、2024年11月から去年5月にかけて、自身が勤める熊本市シルバー人材センターで運営費や預金を管理する法人の口座から、23回にわたって約1800万円を横領した疑いが持たれています。

事件発覚の経緯――

去年5月ごろ「シルバー人材センターの運用資金が足りず、銀行から借り入れをしたい」と榊容疑者が理事長に相談をしたことがきっかけで発覚しました。

榊容疑者は1人で経理業務を担当していて、警察の調べに「ゲームの課金やアニメグッズの購入に現金をつかった」と話し、容疑を認めているということです。

発覚後も出金？――

警察によりますと、去年の5月に事態が発覚した後も、榊容疑者はセンターに顔を出し、さらに数百万円規模の不正な出金をしていたとみられています。

午後5時半ごろから、シルバー人材センターが記者会見を開いています。