俳優舘ひろし（76）が、21日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。石原良純（64）がVTR出演し「松田聖子カラオケ事件」を解説した。

舘は「良純が（事務所に）入るときに裕次郎さんから『ひろし、アイツ何かあったらシメといてくれ』って言ったんです」と、石原軍団が使っていた言葉について話すと、林修氏は「石原軍団っていうのは『シメる』って日常的に使われていた言葉なんですね」。

良純はVTRで「石原裕次郎邸で飲み会やってて、カラオケもあって、僕が本当にちょっと気がゆるんだんでしょうね。“聖子ちゃんだ”って思って、『歌っていただけませんか？』って言って、（松田が）『いいですよ』って。いいなぁって思ったら舘さんがギュン！ バン！ って（シメられた）。そのときは“いいじゃないか…”とか思ったけど、これは俺が悪い」と、過去の出来事について振り返った。

良純は舘について「とにかくね、女性に優しい。おばあさんから小さい女の子、女性にはみんな優しい。奥さまにも優しいですし」。

スタッフが「良純さんには？」と聞くと、良純は「厳しい」と答え、笑わせた。VTRを見た舘は「何を言ってるんだコイツは」とつっこんでいた。