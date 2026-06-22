この夏「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」では、苔を土台にして植物が育つ「こけ玉」をモチーフにしたかき氷「おいらせこけ玉氷」を提供しています。

表面の苔は、抹茶とハーブが香り立つふわふわの氷で再現。スプーンを進めると、苔の下の岩盤をイメージした濃厚なブラウニーやクランブルが現れます。天然のこけ玉が織りなす自然の神秘を、食べて、見て知ることができる特別なひと皿です。



こけ玉の成り立ちを表現した5種類のコンディメント

種子を運ぶ鳥を表した「クッキー・ナッツ」

樹木の種子を表現した「チョコパフ」

芽吹きをイメージした「フレッシュハーブ」

植物の腐植を表現した「ヨーグルトソース」

湿度をまとい輝く苔をイメージした「わらび餅」

奥入瀬渓流に点在する天然のこけ玉は、八甲田山から流れ出た火砕流が固まってできた大地を起源とし、その岩盤に苔が着生して土壌を作ります。そこに野鳥が運んだ植物の種が芽吹き、豊かな樹木が生い茂ることで、幾年もの命の循環が織りなす神秘的な景観が広がります。

「おいらせこけ玉氷」には、そんな壮大な成り立ちを五感で味わえる5種類のコンディメントがラインナップ。チョコパフやわらび餅などを好みに合わせてトッピングすることで、奥入瀬渓流の景観が辿った歴史を追体験することができます。



奥入瀬渓流の景観をイメージしたオリジナルドリンクも

かき氷とセットで提供されるのが、ホテルオリジナルのハーブティーソーダ。みずみずしい苔が、木漏れ日を受けてきらめく涼やかな景観を表現しています。

レモングラス緑茶をベースに、グリーンスパイス、ミントやライムが華やかに香り立ちます。かき氷とともに味わえば、長い歳月が紡ぐ森の物語を、清涼な余韻とともに堪能できますよ！



ロビー 森の神話

「渓流スローライフ」をコンセプトにした奥入瀬渓流ホテルでは、「おいらせこけ玉氷」のほかにも、苔を身近に感じられるさまざまなコンテンツがあります。

苔スイートルーム リビングルーム

苔スイートルーム

苔をテーマにした1室限定の客室「苔スイートルーム」は、客室のいたるところに渓流の苔を感じられるデザインが特徴です。なかでも目を引くのは、リビングルームの壁や床下に設えた、本物の苔を使用したインテリア。ほかにも、どこを見ても苔尽くしの空間が広がり、苔に包まれているかのようなくつろぎを感じます。

「苔モーニング」

さらに「苔スイートルーム」に宿泊した人は、特別朝食「苔モーニング」も味わえちゃいます！ スペシャリテの「スモーブロー」は、アボカドやルッコラを使って岩の上に苔が着生している風景を表現。写真映えもバッチリの一品です。

苔さんぽ

渓流コンシェルジュとともに、奥入瀬渓流の中流域約1kmのコースを散策するアクティビティ。通常30分ほどのコースを、約2時間30分かけて苔を観察しながら歩きます。霧吹きとルーペを使って、ミクロの世界をのぞいてみることもできます。苔を熟知した渓流コンシェルジュの説明で、苔の構造や生態、苔と森のつながりを学んでみましょう。

こけ玉作り体験

館内で楽しめる「こけ玉作り体験」では、奥入瀬渓流に生息する苔やシダ、カエデ、ブナなどの植物を

使用し、苔むした岩を表現します。完成したこけ玉は持ち帰って、自宅で育ててみましょう！

青森の大自然を満喫できる「奥入瀬渓流ホテル」。ぜひ訪れて、苔の魅力にハマってみませんか？

■奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート「おいらせこけ玉氷」住所：青森県十和田市大字奥瀬字栃久保231TEL：050-3134-8094（星野リゾート予約センター）期間：2026年8月30日（日）まで時間：14〜15時料金：3850円（コンディメント、ドリンクを含む）宿泊は別途、1泊2食付き2万5100円〜 ※2名1室利用時1名あたり、サービス料込アクセス：JR八戸駅から車で約1時間30分（無料送迎バスあり・要予約）予約：宿泊日の5日前までに公式サイトから予約定員：10名

●状況により、期間や内容が一部変更になる場合があります。

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。