かっこいいグラフィティなど、フォトスポットがたくさん！

☑今がわかるセレクトショップへ

ソウルのファッショニスタが集まるセレクトショップで最新アイテムをチェック。

☑デイリーアイテム探し

素敵なバッグや文房具をゲットしよう！

☑人気カフェでスイーツ！

濃厚な味わいとなめらかな食感で人気！ グリークヨーグルトを食べに行こう♪



EQL／流行ファッションの発信地

ソウルの最先端ファッションを一気に見ることができるセレクトショップ。1階はファッションや雑貨、ポップアップストアが揃い、2階ではイベントを開催しています。ポップアップストアは1週間ごとに入れ替わるので、インスタで「＃EQLPICK」をチェックして！

韓国発のブランド「ブンク」のバッグ w21万5000

ストリートブランド「フェッチ」の帽子 w5万9000

■EQL

住所：城東区練武場15キル11

交通：地下鉄2号線聖水駅3番出口から徒歩5分

営業時間：11〜20時

定休日：無休



LCDC ソウル／ファッションから雑貨まで、ハイセンスなアイテムが揃う

コンクリートの外観が印象的な、「旅」がコンセプトの複合施設。 店名の由来”物語のなかの物語”のように、各フロアには個性的なセレクトショップや雑貨店、コスメショップが並びます。

「hanahzo」のカラフルなせっけんは、使うたびに気分が上がる♪

■LCDC ソウル

住所：城東区練武場17キル10

交通：地下鉄2号線聖水駅3番出口から徒歩10分

営業時間：1・2・4階11〜20時、3階は店舗により異なる

定休日：A棟4階は月曜



センヌ／女子力が上がるアイテムがラインナップ

ポップアップも開催されるので要チェック！

1階はカフェ、2階がショップの複合施設。大人気ブランド「タイプサービス」や「ムウム」、「アンフォールド」などのほか、オリジナルグッズも販売しています。

ロゴがインパクト大！の帽子 W4万2000

デザイナーズブランド「アコック」のセーター W13万9000

■センヌ

住所：城東区練武場5キル20

交通：地下鉄2号線聖水駅4番出口から徒歩4分

営業時間：10〜22時

定休日：無休



スタンド・オイル／毎日使うからこそこだわりたい！流行バッグ

クラシックなフォルムと、シーンを問わないミニマルなデザインが人気のバッグブランド。年に数回コンセプトが変わり、行くたびに楽しさがあります。

ここから徒歩8分の場所に、「スタンド・オイル シューズ フラッグシップストア」もオープンしました！

「ブリッジバッグ」W14万9000

「モアバゲットバッグ 」W10万9000

■スタンド・オイル

住所：城東区練武場11キル19

交通：地下鉄2号線聖水駅3番出口から徒歩3分

営業時間：11〜20時

定休日：無休



モナミストア／オリジナルインクづくりにチャレンジ

自分だけのカスタマイズができる体験型文具店。好きな色のパーツを組み合わせて作るDIYボールペンや、万年筆用インク作りのワークショップが人気です。

万年筆用インクのDIYは、1時間30分程度でW2万5000。 公式サイトか電話で前日までに予約が必要です。

ペン 各W1万5000

■モナミストア

住所：城東区嵯峨山路104

交通：地下鉄2号線聖水駅4番出口から徒歩1分

営業時間：10〜21 時(第3月曜は12時〜)

定休日：無休

レイジー・ヨーグルト／カスタム自由自在のグリークヨーグルト

（写真手前から）オレンジとマスカットがのった「クレア」W7300〜、

バナナ、ブルーベリーがのった「ベフ」W7800〜

クリームヨーグルトのような濃厚な味わいが人気のグリークヨーグルト専門店。 席数が少ないのでテイクアウトがおすすめです。

シグネチャーメニューからヨーグルトの種類やサイズ、トッピングを選ぶのが定番で、すべて自由にカスタムすることもできます。ヨーグルトはプレーン、豆乳、オレオやピーナッツバターもあるので、お好みでセレクトしてみて！

■レイジー・ヨーグルト

住所：城東区トゥッソム路17ガキル48

交通：地下鉄2号線聖水駅3番出口から徒歩10分

営業時間：10〜20時

定休日：無休





●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は『るるぶ韓国'27』に掲載した記事をもとに作成しています。

