【1位〜6位】6月23日(火)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】獅子座 総合運：★★★★★

普段は許されないわがままも、今日はすんなりと受け入れてもらえそう！「ちょっと図々しいかな」と思っていたことも、お願いしてみる絶好のチャンスです！相手の都合や気持ちも考えているのだと伝わることが、運気を生かすポイント。



恋愛運

いろいろなことを話して一緒に笑う、このコミュニケーションが愛情を深める日です。恋の相手に対しては「あの人が楽しめる話題はなにか？」と考えてみて。出会いを求めているのなら、誰に対しても親切心を注ぐのがポイント。



金運

多くの人と関わるほど、お金との縁が強くなる運気の日です。ただ、お金について話す必要はありません。楽しく笑ってコミュニケーションをとっていることがポイント。誰かの冗談などのなかに、あなたにとってのお金のヒントがありそう。



ラッキーアイテム：イヤホン



ラッキーカラー：パステルイエロー 恋愛運いろいろなことを話して一緒に笑う、このコミュニケーションが愛情を深める日です。恋の相手に対しては「あの人が楽しめる話題はなにか？」と考えてみて。出会いを求めているのなら、誰に対しても親切心を注ぐのがポイント。金運多くの人と関わるほど、お金との縁が強くなる運気の日です。ただ、お金について話す必要はありません。楽しく笑ってコミュニケーションをとっていることがポイント。誰かの冗談などのなかに、あなたにとってのお金のヒントがありそう。ラッキーアイテム：イヤホンラッキーカラー：パステルイエロー

【2位】牡羊座 総合運：★★★★★

あなたの発言や行動に、まわりから「さすが」と称賛の声が上がりそうな運気。ただ「褒められよう」と考える必要はありません。それよりも感じたままに、自分が正しいと思う方向に動いてみて。また、関わりたい人には自分から近づいて。



恋愛運

恋の相手に一緒に服を選んでもらうと、絆や愛情が深まりそう。また、おしゃれをして出かけると、新たな恋の出会いが待っている可能性もあります。爪や毛先、靴のかかとなど、先端まで丁寧に手入れをするのがポイント。



金運

人付きあいで、｢気づいたら、こんなにお金を使っていた…｣となるかもしれません。ただ、前向きに過ごせば、今日の支出が後の収入につながる可能性も。人との縁に感謝する心を忘れないのが、金運アップのポイント。



ラッキーアイテム：香水



ラッキーカラー：マゼンタ

【3位】天秤座 総合運：★★★★★

今日、最初の1歩を踏み出したことが、大きく発展していく可能性がある運気です。「ちょっと難しいかな」と考えていたことにも、思い切って着手してみましょう。周りが驚くような発言や行動も運気を生かす秘訣。



恋愛運

これまで想像だけに留めていたことを行動に移すと、嬉しいことがありそうな恋愛運の日です！「こうしたら、こうなるかも」と、イメージしていたけれど勇気が出なかった、そういうことがあるのなら思い切ってGO！



金運

今日は、買い物にツキがありそう。欲しかった物や気になっていた物を、想像以上に低価格で手に入れることができるかもしれません。いくつか買いたいアイテムがあるのなら、一番長く使えそうな物だけに的を絞るといいでしょう。



ラッキーアイテム：アニマルプリント



ラッキーカラー：ホワイト

【4位】魚座 総合運：★★★★☆

誰かと考えが食い違ったときこそ、魅力的になれる日です。よくよく考えれば、相手の意見にも一理あることに気づくでしょう。最初から「相手を尊重しよう」と心に決めておくことが、コミュニケーションをスムーズにして輝きを増す秘訣。



恋愛運

あなたのちょっとした親切が、相手の心を大きく動かす日。片想いが実ったり、恋人と将来の話ができたりするかも。復縁の可能性もあります。出会ったばかりの相手でも「これをしてあげたい」と感じたら、すぐに行動して。



金運

願ってもないお金や、お金につながる人脈が舞い込んでくる嬉しい運気です！まずは、楽しいことやいい気分になれることをして過ごして。そして、人と話すときは得意分野の話題を出すなど、個性をアピールしましょう！



ラッキーアイテム：漆器



ラッキーカラー：ローズピンク

【5位】牡牛座 総合運：★★★★☆

理解者や味方がいると確信し、自信を深めることができる日です。たとえ反対されたとしても「こうしたい」「これが正しい」という、あなた自身の考えを信じて〇。「見てくれている人は、ちゃんといる」と実感できるでしょう。



恋愛運

相手の態度や言葉に「嫌われたんだ」と感じたり、自分自身に「何の魅力もない」と思ったりと、ネガティブになりやすい恋愛運です。ひとりで考え込むのはNG。気心の知れた人に話して「そんなことはない」と笑い飛ばしてもらって。



金運

これまでよりも上手にお金を使えるようになる運気。｢すぐにでも欲しい！｣と思う物があっても、寝る直前まで決断しないのがポイントです。しっかりと考える時間を意識的に作ることで、金銭面での改善ポイントを発見できそう。



ラッキーアイテム：カレンダー



ラッキーカラー：ネイビー

【6位】乙女座 総合運：★★★☆☆

日頃の自分の頑張りを、今日は思い切り褒めたりねぎらったりしましょう。すると、今の自分に自信が持てて、これからの自分に希望を抱ける運気です。ひとりで好きなことを思い切りするか、ごく親しい人とのおしゃべりがオススメ。



恋愛運

どんな相手とどんな恋愛をしたいのか、どんな魅力を身につけたいのか。それを自分の中で再確認すると、思っている以上に輝きが増す日です。また、できることは早速行動に移してください。恋の進展へと一歩近づけるはず。



金運

今日のお金の使い方次第で、お金との縁をとても強くできる運気です。大切なのは、自分自身に厳しくなること。まずは朝のうちに、今日1日の予算を明確にしてください。そして、それを必ず守る過ごし方をするといいでしょう。



ラッキーアイテム：クリアファイル



ラッキーカラー：カーキ