GSIクレオス、漫画「頭文字D」や「MFゴースト」に登場する名車たちのカラーを「Mr.カラーGGX」で再現！ 9月発売予定
【Mr.カラーGGX 頭文字Dカラー GXD01 拓海ホワイト】 【Mr.カラーGGX 頭文字Dカラー GXD02 啓介イエロー】 【Mr.カラーGGX 頭文字Dカラー GXD03 涼介ホワイト】 【Mr.カラーGGX 頭文字Dカラー GXD04 文太ブルー】 【Mr.カラーGGX MFゴーストカラー GXM86 夏向レッド】 9月 発売予定 価格：各550円
GSIクレオスは、塗料「Mr.カラーGGX 頭文字Dカラー GXD01 拓海ホワイト/GXD02 啓介イエロー/涼介ホワイト/文太ブルー」や「Mr.カラーGGX MFゴーストカラー GXM86 夏向レッド」をそれぞれ9月に発売する。価格は各550円。
本製品は、漫画「頭文字D」や「MFゴーストカラー」に登場する名車たちのカラーを忠実に再現した「Mr.カラーGGX」仕様で商品化したもの。
GGXカラーの高いレベリング性能はカーモデルに最適で、2コートと記載がある塗料は光沢クリアーでコートすることでより美しい発色となる。
【新製品情報】- GSIクレオス ホビー部 (@creoshobby_info) June 22, 2026
究極のストリートレーシング漫画「頭文字D」に登場する名車たちのカラーを忠実に再現したMr.カラーGGX仕様の専用塗料4色が登場します。GGXカラーの高いレベリング性能はカーモデルに最適です。2コートと記載がある塗料は光沢クリアーでコートすることでより美しい発色となります。… pic.twitter.com/VtFbKkTAiR
【新製品情報】- GSIクレオス ホビー部 (@creoshobby_info) June 22, 2026
新公道最速伝説「MFゴースト」の主人公片桐夏向が駆るハチロクのカラーを忠実に再現したMr.カラー GGX仕様の専用塗料が登場します。GGXカラーの高光沢性能を生かし、美しい発色を実現しました。「頭文字D」カラーも同時発売致します。
価格：550円(税込)
2026年9月発売予定 pic.twitter.com/eNxLXIjxyE
(C) しげの秀一／講談社