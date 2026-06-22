【Mr.カラーGGX 頭文字Dカラー GXD01 拓海ホワイト】 【Mr.カラーGGX 頭文字Dカラー GXD02 啓介イエロー】 【Mr.カラーGGX 頭文字Dカラー GXD03 涼介ホワイト】 【Mr.カラーGGX 頭文字Dカラー GXD04 文太ブルー】 【Mr.カラーGGX MFゴーストカラー GXM86 夏向レッド】 9月 発売予定 価格：各550円

GSIクレオスは、塗料「Mr.カラーGGX 頭文字Dカラー GXD01 拓海ホワイト/GXD02 啓介イエロー/涼介ホワイト/文太ブルー」や「Mr.カラーGGX MFゴーストカラー GXM86 夏向レッド」をそれぞれ9月に発売する。価格は各550円。

本製品は、漫画「頭文字D」や「MFゴーストカラー」に登場する名車たちのカラーを忠実に再現した「Mr.カラーGGX」仕様で商品化したもの。

GGXカラーの高いレベリング性能はカーモデルに最適で、2コートと記載がある塗料は光沢クリアーでコートすることでより美しい発色となる。

(C) しげの秀一／講談社