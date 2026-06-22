研ナオコ、兄宅で咲いた百合に驚き「また、全く違う色に、、」
歌手でタレントの研ナオコが22日までにオフィシャルブログを更新。兄の家に渡した百合も見事に開花したことを報告し、花の色の違いに驚きを明かした。
研は17日、「咲きました」と題して更新したブログにて「仕事から帰ってきたら、大きな百合の花が」と開花した百合の写真を公開。白い花びらに黄色のラインと赤い斑点が入った華やかな大輪の花が咲く様子を披露。悪天候の中でも力強く育っていた百合が、その後見事な大輪の花を咲かせたといい、「こんなに大きな花に」「植え付けも上手くいき」「綺麗に咲いてくれました」と喜びをつづり、成長を見守ってきたユリへの愛着をのぞかせていた。
19日、「違う色に」と題してブログを更新。「百合の続き」と切り出し、「兄の家に渡した１株は、昨日 咲いたようで義姉から連絡がありました」と義姉から送られてきた百合の写真を公開。
自宅で咲いた百合は白い花びらに黄色のラインと赤い斑点が入った華やかな色合いだった一方、兄の家で咲いた百合は、白い花びらに濃い赤紫色のラインが大きく広がる印象的な姿に「また、全く違う色に、、」と驚いた様子でコメント。「綺麗に咲いて、良かったです」と喜びをつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「ホント綺麗な花！」「百合のお花綺麗」「百合でも色違いでどちらもめっちゃ綺麗」「同じユリなんですよね？違う色になったりするんですね」「不思議だなぁ…」 などの声が寄せられている。
研は17日、「咲きました」と題して更新したブログにて「仕事から帰ってきたら、大きな百合の花が」と開花した百合の写真を公開。白い花びらに黄色のラインと赤い斑点が入った華やかな大輪の花が咲く様子を披露。悪天候の中でも力強く育っていた百合が、その後見事な大輪の花を咲かせたといい、「こんなに大きな花に」「植え付けも上手くいき」「綺麗に咲いてくれました」と喜びをつづり、成長を見守ってきたユリへの愛着をのぞかせていた。
自宅で咲いた百合は白い花びらに黄色のラインと赤い斑点が入った華やかな色合いだった一方、兄の家で咲いた百合は、白い花びらに濃い赤紫色のラインが大きく広がる印象的な姿に「また、全く違う色に、、」と驚いた様子でコメント。「綺麗に咲いて、良かったです」と喜びをつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「ホント綺麗な花！」「百合のお花綺麗」「百合でも色違いでどちらもめっちゃ綺麗」「同じユリなんですよね？違う色になったりするんですね」「不思議だなぁ…」 などの声が寄せられている。