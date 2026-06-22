チェンソーマン作者の藤本タツキ『ダンダダン』イラスト描く 「エグくなってる」「自然過ぎて天才」と大反響
漫画『ダンダダン』公式Xにて、『チェンソーマン』作者・藤本タツキが描いたイラストが投稿されると、ネット上で話題となっている。
【画像】気になる！チェンソーマン作者が描いた『ダンダダン』イラスト
これは『ダンダダン』連載5周年を記念したもので、Xでは「【お祝いイラスト公開】『チェンソーマン』の藤本タツキ先生からいただきました！ありがとうございます！」と感謝。
イラストは「5周年おめでとうございます」と直筆メッセージもあり、オカルンの変身した姿が描かれている。
これにネット上では「藤本タツキ先生の線でダンダダン怪異がエグくなってるのヤバすぎ… 5周年おめでとう！」「藤本タツキのやる『文字の背景化』みたいなの本当に自然過ぎて天才」「かっけぇ〜じゃんよ〜」などの声が出ている。
『ダンダダン』は、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載中のオカルト怪奇バトル漫画。霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ（綾瀬桃）と、同級生でオカルトマニアのオカルン（高倉健）が、さまざまな怪奇現象と戦う青春ストーリー。
オカルトをテーマにした一風変わったバトルファンタジーが話題を呼び、コミックスの累計発行部数は1200万部を突破。テレビアニメ第1期が2024年10月〜12月、第2期が2025年7月〜9月にかけて放送され、第3期が2027年に放送される。
【画像】気になる！チェンソーマン作者が描いた『ダンダダン』イラスト
これは『ダンダダン』連載5周年を記念したもので、Xでは「【お祝いイラスト公開】『チェンソーマン』の藤本タツキ先生からいただきました！ありがとうございます！」と感謝。
イラストは「5周年おめでとうございます」と直筆メッセージもあり、オカルンの変身した姿が描かれている。
『ダンダダン』は、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載中のオカルト怪奇バトル漫画。霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ（綾瀬桃）と、同級生でオカルトマニアのオカルン（高倉健）が、さまざまな怪奇現象と戦う青春ストーリー。
オカルトをテーマにした一風変わったバトルファンタジーが話題を呼び、コミックスの累計発行部数は1200万部を突破。テレビアニメ第1期が2024年10月〜12月、第2期が2025年7月〜9月にかけて放送され、第3期が2027年に放送される。
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