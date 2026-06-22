サッカー北中米3カ国Ｗ杯1次リーグ第2戦で森保一監督率いる日本代表がチュニジアに4―0と大勝した試合から一夜明けた22日、にしたんクリニック・西村誠司社長がTikTokを更新。森保監督が初戦の対戦国オランダに続き、会場となったメキシコにも敬意を示したことに触れ、「選手のすばらしさは、言うまでもないと思うんですが、やっぱりぼくは改めて、森保一監督の人間性の素晴らしさに、感動しました」と同監督を賞賛した。



【写真】チュニジア戦で声を張り上げる森保監督

以前、プラチナスポンサーを務めるベルギー、シント＝トロイデンVVの報告会でテーブルが同席になった際の「色々とお話をさせて頂いたんですが、もうね、本当に謙虚で、例えるならば、女性で言うところの、旦那さんから一歩下がって、謙虚にいる奥さんみたいな感じ、ってこれなんか変な表現なんですけど、そんな感じで、すごく前に出る感じが無くって、丁寧で一歩下がった、こんな感じの人柄なんですよ」と、エピソードを披露した。



「僕も見習ってね、あの、人にはじめて会う時には、そんなような形で、謙虚に思われるような、僕の手本にさせて頂いております」と以来、心酔している様子だった。



また、過去に出会った謙虚な人物として音楽プロデューサーの秋元康の名を挙げ「平身低頭で頭下げて頂いて、『あの、西村社長、この度はスポンサー頂いてありがとうございました』って、それと並ぶくらい、森保監督は謙虚で、常に一歩下がったって形で、でもやっぱりサッカーに対する熱い気持ちを持った方でね。僕は本当にね、彼が誰かに尊敬されてね、選手からも尊敬されてるから、ああいった規律を守られた、あんなチームになってるんじゃないかなという風に思います」と、監督の人間性がチームに好影響を与えていると確信していた。