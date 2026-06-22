婚活中のみなさんは、「たくさん会えば、より良い相手を選べる」と考えていませんか。株式会社ナレソメ（東京都港区）が運営する『ナレソメ総研』が実施した「配偶者選びにまつわる感情に関する調査2026」によると、出会いの数そのものよりも、「自分の価値観で選べた」「この人でよかったと思えている」という主観的な納得感が、幸せな結婚を支える重要な要素である可能性が示されました。



【グラフ】結婚後に「夫婦満足度」が高くなるのは、どういう人？（調査結果）

調査は、配偶者がいる男女425名（男性89名、女性336名）を対象として、2026年1月にインターネットで実施されました。



調査の結果、婚活に対して「納得感」を持っている人ほど、結婚後の夫婦関係満足度も高い傾向が見られました。



特に婚活納得感が高い既婚者（スコア高：6-7）には、「今の配偶者を大切にしたい」（男性スコア6.74、女性スコア6.78）、「今の配偶者のことを“これ以上の相手はいない”と思えた」（同6.32、6.51）、「今の配偶者は自分にはもったいないくらいの相手だ」（同5.47、5.65）といった傾向が強く見られました。



一方で、婚活納得感が低い層（スコア低：1-2）では、「もっと良い相手がいたかもしれない」（同7.00、7.00）、「かなり妥協して配偶者選びをしたと思う」（同4.50、4.20）といった未練や妥協感が強く、夫婦関係満足度も低い傾向が見られたことから、結婚後の満足度には、単に「誰を選んだか」だけではなく、「その相手をどれだけ納得して選べたか」が関係していることがうかがえました。



また、「交際人数やデート人数と婚活納得感の相関」については、デート経験が配偶者のみの人から100名以上と出会った人まで、「婚活納得感」は大きく変わらず、過去の経験量よりも「今の相手をどう選び、どう受け止めているか」が重要であることが示唆されました。



一方で、男性においてはデート人数が50名を超えると、「婚活納得感」が低下する傾向が見られました。



同社は「多くの人と会うことは選択肢を広げる一方で、時間的・金銭的・精神的な負担が積み重なることで、かえって『この人でよかった』と思う感覚が持ちにくくなる可能性がある」としたうえで、「婚活においては、単に会う人数を増やすのではなく、自分にとって大切な価値観を整理しながら、出会いの質を高めていくことが重要ではないか」とコメントしています。



納得感のある婚活を実現する「3つの鍵」

このような調査結果から、「婚活納得感」が高い人には、以下の3つの要素が共通して見られました。



▽自己決定感

周囲の意見や条件だけに流されず、自分の価値観に基づいて相手を選べていること。



▽相手への愛情

相手の欠点を探すのではなく、長所や魅力に目を向け、「大切にしたい」と思えていること。



▽謙虚さ

「自分にはもったいない相手だ」と相手を尊び、感謝の気持ちを持てていること。



これらの要素が重なることで、「もっと良い人がいたかもしれない」という迷いではなく、「この人と歩んでいきたい」という納得感につながることがわかりました。



◇ ◇



【出典】

▽ナレソメ総研