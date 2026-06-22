「コストコや業務用スーパーのお買い得品を買いだめ」36歳女性が“かえって損した”ワケ
物価高、中東情勢の揺れ動きなどで経済が大きく変化し続ける中、少しでも家計を守ろうと「節約」をしている人は少なくないでしょう。ただ、支出をうまく抑えられる人もいれば、かえって出費が増えてしまった人もいるようです……。
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、東京都に住む36歳女性の失敗談を紹介します。
・家族構成：既婚（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：卸売業（営業）
・世帯年収：500万円
・貯蓄額：800万円
・家賃（住宅ローン）：25万円
・間取り：2LDK
・食費：3万円
・交際費：3万円
・電気代：2万円
・ガス代：1万5000円
・水道代：1万円
・通信費：1万5000円
・毎月貯蓄に回している額：5万円
「お買い得商品が多く、普段の料理にも使いやすいと、テレビで紹介していたので実践してみようと思った」と節約のきっかけを振り返ります。しかし、いざ始めてみると、食料品の無駄が増えてしまうことに……。
「コストコや業務用スーパーでお得商品の買いだめをした結果、使わず残していた品々が、賞味期限がギリギリになって食べ切れなくなってしまった」
女性は「勢い余って買い過ぎてしまった。冷凍庫のストックもたくさんあって収納しきれなかったり、食べきれなかったので、必要な分だけを買うように慎重になろうと思った」と反省をしているようです。
そして、「お得商品と言っても、家族の食事量や冷蔵庫の収納量に合わせて食料品を買うようにする」と、この失敗から学んだ教訓を教えてくれました。
＜調査概要＞
節約の経験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年3月11日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：57人、女性：190人、回答しない：3人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、東京都に住む36歳女性の失敗談を紹介します。
回答者のプロフィール【東京都在住36歳女性世帯、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：既婚（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：卸売業（営業）
・世帯年収：500万円
・貯蓄額：800万円
・家賃（住宅ローン）：25万円
・間取り：2LDK
・食費：3万円
・交際費：3万円
・電気代：2万円
・ガス代：1万5000円
・水道代：1万円
・通信費：1万5000円
・毎月貯蓄に回している額：5万円
勢い余って買い過ぎてしまった……今回紹介する東京都在住36歳女性は「食費」の節約で失敗してしまいました。
「お買い得商品が多く、普段の料理にも使いやすいと、テレビで紹介していたので実践してみようと思った」と節約のきっかけを振り返ります。しかし、いざ始めてみると、食料品の無駄が増えてしまうことに……。
「コストコや業務用スーパーでお得商品の買いだめをした結果、使わず残していた品々が、賞味期限がギリギリになって食べ切れなくなってしまった」
女性は「勢い余って買い過ぎてしまった。冷凍庫のストックもたくさんあって収納しきれなかったり、食べきれなかったので、必要な分だけを買うように慎重になろうと思った」と反省をしているようです。
そして、「お得商品と言っても、家族の食事量や冷蔵庫の収納量に合わせて食料品を買うようにする」と、この失敗から学んだ教訓を教えてくれました。
＜調査概要＞
節約の経験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年3月11日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：57人、女性：190人、回答しない：3人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)