TDR、学生限定「カレッジパスポート」発売！ 9．1から最大1900円お得に
東京ディズニーリゾートは、7月1日（水）から9月30日（水）の間、学生限定で最大1900円お得に入園できる「カレッジパスポート（期間限定）」を発売する。
【写真】「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」7．2スタート！
■「ディズニー・ハロウィーン」の季節到来！
今回登場する「カレッジパスポート」は、大学生、大学院生、短大生、専門学校生のゲストが、9月1日（火）から9月30日（水）の間、東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーを、通常価格より1500円〜1900円お得な特別価格で1日楽しむことができるパスポート。
パスポートは、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトおよび東京ディズニーリゾート・アプリの予約・購入ページで購入が可能。本パスポートは1日あたりの販売枚数に限りがあるため、気になる場合は早めにチェックするのがよさそうだ。
ちなみに、対象期間中は2つのパークともに期間限定コンテンツを実施しており、7月2日（木）から始まるスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」が楽しめるほか、9月16日（水）以降は、スペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」が開催される。
さらに東京ディズニーシーでは、25周年を祝うアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」も開催中だ。
【写真】「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」7．2スタート！
■「ディズニー・ハロウィーン」の季節到来！
今回登場する「カレッジパスポート」は、大学生、大学院生、短大生、専門学校生のゲストが、9月1日（火）から9月30日（水）の間、東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーを、通常価格より1500円〜1900円お得な特別価格で1日楽しむことができるパスポート。
ちなみに、対象期間中は2つのパークともに期間限定コンテンツを実施しており、7月2日（木）から始まるスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」が楽しめるほか、9月16日（水）以降は、スペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」が開催される。
さらに東京ディズニーシーでは、25周年を祝うアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」も開催中だ。