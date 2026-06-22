■台風7号(メーカラー)



2026年6月22日15時45分発表 気象庁

【写真を見る】【台風情報】今後は右にカーブし日本列島へ...非常に強い台風7号(メーカラー) 沖縄への影響はどうなる？ このあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速70メートル予想 今後の全国の天気を画像で 気象庁

22日15時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ 非常に強い

存在地域 フィリピンの東

中心位置 北緯17度50分 (17.8度)

東経127度00分 (127.0度)

進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)

中心気圧 935 hPa

中心付近の最大風速 50 m/s (95 kt)

最大瞬間風速 70 m/s (135 kt)

25m/s以上の暴風域 全域 110 km (60 NM)

15m/s以上の強風域 北側 280 km (150 NM)

南側 220 km (120 NM)

23日3時の予報

種別 台風

強さ 非常に強い

存在地域 フィリピンの東

予報円の中心 北緯18度30分 (18.5度)

東経125度50分 (125.8度)

進行方向、速さ 西北西 15 km/h (7 kt)

中心気圧 925 hPa

中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)

最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)

予報円の半径 65 km (35 NM)

暴風警戒域 全域 175 km (95 NM)

23日15時の予報

種別 台風

強さ 非常に強い

存在地域 フィリピンの東

予報円の中心 北緯19度20分 (19.3度)

東経125度00分 (125.0度)

進行方向、速さ 北西 10 km/h (6 kt)

中心気圧 925 hPa

中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)

最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)

予報円の半径 95 km (50 NM)

暴風警戒域 全域 200 km (110 NM)

24日15時の予報

種別 台風

強さ 非常に強い

存在地域 沖縄の南

予報円の中心 北緯20度40分 (20.7度)

東経124度35分 (124.6度)

進行方向、速さ 北 ゆっくり

中心気圧 950 hPa

中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)

最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)

予報円の半径 155 km (85 NM)

暴風警戒域 全域 260 km (140 NM)

25日15時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 沖縄の南

予報円の中心 北緯22度50分 (22.8度)

東経125度05分 (125.1度)

進行方向、速さ 北 ゆっくり

中心気圧 970 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)

最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)

予報円の半径 220 km (120 NM)

暴風警戒域 全域 310 km (170 NM)

26日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 沖縄の南

予報円の中心 北緯25度30分 (25.5度)

東経126度40分 (126.7度)

進行方向、速さ 北北東 15 km/h (8 kt)

中心気圧 985 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)

最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)

予報円の半径 280 km (150 NM)

暴風警戒域 全域 350 km (190 NM)

27日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 九州の南

予報円の中心 北緯30度50分 (30.8度)

東経131度25分 (131.4度)

進行方向、速さ 北東 30 km/h (17 kt)

中心気圧 992 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 460 km (250 NM)



■今後の沖縄への影響は

フィリピンの東にある台風第７号は、今後沖縄の南を北上し、２５日から２７日頃にかけては沖縄地方に接近する見込みです。沖縄地方では、台風の進路等によっては大荒れ、大しけ、警報級の大雨となるおそれがあります。

［気象概況］

非常に強い台風第７号は、２２日１５時にはフィリピンの東の北緯１７度５０分、東経１２７度００分にあって、１時間におよそ１５キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルで中心から半径１１０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。また、中心の北側２８０キロ以内と南側２２０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風は今後、強い勢力で沖縄の南に進み、２５日から２７日頃にかけて沖縄地方に接近する見込みです。



［防災事項］

台風第７号の接近に伴い、２５日から２７日頃にかけて沖縄地方では荒れた天気となり、台風の進路等によっては先島諸島と沖縄本島地方では大荒れ、大しけ、警報級の大雨となるおそれがあります。

■全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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