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■台風7号(メーカラー)
　
2026年6月22日15時45分発表　気象庁

【写真を見る】【台風情報】今後は右にカーブし日本列島へ...非常に強い台風7号(メーカラー)　沖縄への影響はどうなる？　このあとの勢力と進路を詳しく　最大瞬間風速70メートル予想　今後の全国の天気を画像で　気象庁　

22日15時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    非常に強い
存在地域    フィリピンの東
中心位置    北緯17度50分 (17.8度)
東経127度00分 (127.0度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    935 hPa
中心付近の最大風速    50 m/s (95 kt)
最大瞬間風速    70 m/s (135 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 110 km (60 NM)
15m/s以上の強風域    北側 280 km (150 NM)
南側 220 km (120 NM)

23日3時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯18度30分 (18.5度)
東経125度50分 (125.8度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    925 hPa
中心付近の最大風速    50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速    70 m/s (140 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)
暴風警戒域    全域 175 km (95 NM)

23日15時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯19度20分 (19.3度)
東経125度00分 (125.0度)
進行方向、速さ    北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    925 hPa
中心付近の最大風速    50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速    70 m/s (140 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)
暴風警戒域    全域 200 km (110 NM)

24日15時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    沖縄の南
予報円の中心    北緯20度40分 (20.7度)
東経124度35分 (124.6度)
進行方向、速さ    北 ゆっくり
中心気圧    950 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (120 kt)
予報円の半径    155 km (85 NM)
暴風警戒域    全域 260 km (140 NM)

25日15時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    沖縄の南
予報円の中心    北緯22度50分 (22.8度)
東経125度05分 (125.1度)
進行方向、速さ    北 ゆっくり
中心気圧    970 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
予報円の半径    220 km (120 NM)
暴風警戒域    全域 310 km (170 NM)

26日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    沖縄の南
予報円の中心    北緯25度30分 (25.5度)
東経126度40分 (126.7度)
進行方向、速さ    北北東 15 km/h (8 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    280 km (150 NM)
暴風警戒域    全域 350 km (190 NM)

27日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    九州の南
予報円の中心    北緯30度50分 (30.8度)
東経131度25分 (131.4度)
進行方向、速さ    北東 30 km/h (17 kt)
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    460 km (250 NM)
 

■今後の沖縄への影響は

フィリピンの東にある台風第７号は、今後沖縄の南を北上し、２５日から２７日頃にかけては沖縄地方に接近する見込みです。沖縄地方では、台風の進路等によっては大荒れ、大しけ、警報級の大雨となるおそれがあります。

［気象概況］
非常に強い台風第７号は、２２日１５時にはフィリピンの東の北緯１７度５０分、東経１２７度００分にあって、１時間におよそ１５キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルで中心から半径１１０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。また、中心の北側２８０キロ以内と南側２２０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
台風は今後、強い勢力で沖縄の南に進み、２５日から２７日頃にかけて沖縄地方に接近する見込みです。

［防災事項］
台風第７号の接近に伴い、２５日から２７日頃にかけて沖縄地方では荒れた天気となり、台風の進路等によっては先島諸島と沖縄本島地方では大荒れ、大しけ、警報級の大雨となるおそれがあります。

■全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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