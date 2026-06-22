新宿の3施設が“ドラミ”で染まる かわいすぎる限定メニュー＆アイテムを販売
ルミネが運営するルミネ新宿・ニュウマン新宿・イイトルミネ新宿では、7月2日から9月16日の期間、ドラミの商品やメニューを楽しめる大型企画「HI！DORAMI」を開催する。
【写真】ドラミのポケットをイメージしたメロンパンも！限定メニュー＆アイテム一覧
同企画は、ルミネ新宿・ニュウマン新宿・イイトルミネ新宿の3館で展開する大型企画として、期間中、ドラミデザインの限定メニューやアイテムが約40ショップで登場。期間中は、オリジナルホログラムステッカーがもらえるキャンペーンや、抽選でドラミの限定アイテムなどが当たるプレゼントキャンペーンを実施する。
そのほか各館限定でのノベルティキャンペーンなど、夏休みのショッピングが楽しくなるコンテンツが盛りだくさんとなっている。
【写真】ドラミのポケットをイメージしたメロンパンも！限定メニュー＆アイテム一覧
同企画は、ルミネ新宿・ニュウマン新宿・イイトルミネ新宿の3館で展開する大型企画として、期間中、ドラミデザインの限定メニューやアイテムが約40ショップで登場。期間中は、オリジナルホログラムステッカーがもらえるキャンペーンや、抽選でドラミの限定アイテムなどが当たるプレゼントキャンペーンを実施する。
そのほか各館限定でのノベルティキャンペーンなど、夏休みのショッピングが楽しくなるコンテンツが盛りだくさんとなっている。