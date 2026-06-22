白石麻衣・永瀬廉・道枝駿佑・長尾謙杜・高橋ひかるら豪華キャスト集結「俺のスカート、どこ行った？」アマプラ配信開始 舞台裏エピソードも続々
【モデルプレス＝2026/06/22】俳優の古田新太が主演を務めたドラマ「俺のスカート、どこ行った？」が6月1日より、Prime Videoにて配信を開始。本記事では作品の魅力を紹介する。
【写真】大物俳優「俺スカ」女装ショット
「ダイバーシティ」宣言を掲げた私立・豪林館学園高校に、ゲイで女装家の原田のぶお（古田）が赴任してくる。酸いも甘いも噛み分けた彼にしか生徒に伝えられないことがあり、歯に衣着せぬ“原田節”が教育現場で炸裂。奇想天外で破天荒な原田が、巨大な権力に負けない力を発揮し、生徒の心を解き放っていく痛快学園エンターテインメントドラマだ。
原田が受け持つ2年3組のクラスメイトには、クラスのリーダー格で圧倒的な存在感を放つ明智秀一（King ＆ Prince永瀬廉）、クラスの中心人物でいながらも複雑な心境を抱える東条正義（なにわ男子・道枝駿佑）、クラスの中で存在感をできるだけ消している若林優馬（なにわ男子・長尾謙杜）らが集結。さらに世界史教師・里見萌役として白石麻衣が出演。憧れていた教師になったものの、理想からかけ離れた教育現場を目の当たりにし、完全に心がやさぐれてしまった反抗期全開教師を演じ、原田との出会いから彼女の教師人生2年目が動き出す。
第5話でキーマンになる2人を演じた道枝と長尾。道枝は「ここまで東条を演じてきて、難しかったのは第2話の明智の胸ぐらを掴むシーンです」と振り返り「お腹から声を出すのをいつもより意識しました」と紹介。また「撮影中に印象的だったのは、先日、撮影の合間に古田さんと桐山漣さんと話していた時のことです。古田さんに『みっちー』と呼んでいただいて『おっ！』と思ったのですが、その後の撮影の時は道枝になってました」と古田とのエピソードを披露し、「桐山漣さんには幼少期に見ていた特撮ヒーロー番組見てました！って言ったら肩を組まれて『仲良くしような！』って言われて小2の時の俺に教えてあげたーいって思いました！」と感激した様子を見せた。
長尾は「第5話で若林を演じるにあたっていろんな学園ドラマを見て若林に近い役の人の演技を見て勉強しました」と明かし「若林は話が進むにつれて原田先生そして田中先生、東条と話せる人が増えていき、第1話だけだったら想像のつかないぐらい成長します。その成長過程を演じるのが難しかったなと思います」と回顧。また「今回注目してほしいところは、若林が恋の病にかかってしまいそれが原田先生や東条たちにバレてしまった時の焦り方です！そして服をプロデュースしてもらう時の若林の七変化にも注目して頂きたいです！」と見どころをアピールした。
さらに、反抗期全開教師を演じた白石はモデルプレスのインタビューにて「ドラマを見た人は、みんな笑ってくれています。乃木坂46のメンバーも見てくれていて、4期生の子にもこの間久しぶりに会ったのですが、『ドラマ見てます』と言ってくれて、すごく嬉しかったです」と周囲の反響を報告。普段思ったことをあまり口に出せないタイプだと言い、「里見先生は何でも口に出して言えていて、すごく良いなと思います。演じていて楽しいです」と役柄を楽しんでいる姿をのぞかせた。
また、ボクシングシーンに挑戦した永瀬は「本格的なアクションシーンは初めてだったのでボクシングの体の使い方を基礎から教えてもらって撮影に臨みました。初めてのわりには、ということですけどめちゃめちゃ褒められましたよ（笑）」とコメント。さらに「実は以前からアクションをやりたいって言ってたんです」と明かし「できた方が演技の幅も広がると思ったので、早いうちに経験できて良かったです。ここからどんどん上手くなっていきたいですね」とさらなる成長への意欲をのぞかせた。
今作には他にも、高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）、箭内夢菜、中川大輔、阿久津仁愛ら今をときめくキャストが集結。歯に衣着せぬ言葉と行動力で生徒の心を解き放つ原田の奮闘と、若きキャスト陣の瑞々しい熱演が織りなす痛快な世界観を、ぜひ配信で体感してほしい。（modelpress編集部）
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◆ドラマ「俺のスカート、どこ行った？」
「ダイバーシティ」宣言を掲げた私立・豪林館学園高校に、ゲイで女装家の原田のぶお（古田）が赴任してくる。酸いも甘いも噛み分けた彼にしか生徒に伝えられないことがあり、歯に衣着せぬ“原田節”が教育現場で炸裂。奇想天外で破天荒な原田が、巨大な権力に負けない力を発揮し、生徒の心を解き放っていく痛快学園エンターテインメントドラマだ。
◆道枝駿佑＆長尾謙杜の成長と七変化 やさぐれ教師役・白石麻衣も語る反響
第5話でキーマンになる2人を演じた道枝と長尾。道枝は「ここまで東条を演じてきて、難しかったのは第2話の明智の胸ぐらを掴むシーンです」と振り返り「お腹から声を出すのをいつもより意識しました」と紹介。また「撮影中に印象的だったのは、先日、撮影の合間に古田さんと桐山漣さんと話していた時のことです。古田さんに『みっちー』と呼んでいただいて『おっ！』と思ったのですが、その後の撮影の時は道枝になってました」と古田とのエピソードを披露し、「桐山漣さんには幼少期に見ていた特撮ヒーロー番組見てました！って言ったら肩を組まれて『仲良くしような！』って言われて小2の時の俺に教えてあげたーいって思いました！」と感激した様子を見せた。
長尾は「第5話で若林を演じるにあたっていろんな学園ドラマを見て若林に近い役の人の演技を見て勉強しました」と明かし「若林は話が進むにつれて原田先生そして田中先生、東条と話せる人が増えていき、第1話だけだったら想像のつかないぐらい成長します。その成長過程を演じるのが難しかったなと思います」と回顧。また「今回注目してほしいところは、若林が恋の病にかかってしまいそれが原田先生や東条たちにバレてしまった時の焦り方です！そして服をプロデュースしてもらう時の若林の七変化にも注目して頂きたいです！」と見どころをアピールした。
さらに、反抗期全開教師を演じた白石はモデルプレスのインタビューにて「ドラマを見た人は、みんな笑ってくれています。乃木坂46のメンバーも見てくれていて、4期生の子にもこの間久しぶりに会ったのですが、『ドラマ見てます』と言ってくれて、すごく嬉しかったです」と周囲の反響を報告。普段思ったことをあまり口に出せないタイプだと言い、「里見先生は何でも口に出して言えていて、すごく良いなと思います。演じていて楽しいです」と役柄を楽しんでいる姿をのぞかせた。
◆永瀬廉が明かすボクシングシーンの舞台裏
また、ボクシングシーンに挑戦した永瀬は「本格的なアクションシーンは初めてだったのでボクシングの体の使い方を基礎から教えてもらって撮影に臨みました。初めてのわりには、ということですけどめちゃめちゃ褒められましたよ（笑）」とコメント。さらに「実は以前からアクションをやりたいって言ってたんです」と明かし「できた方が演技の幅も広がると思ったので、早いうちに経験できて良かったです。ここからどんどん上手くなっていきたいですね」とさらなる成長への意欲をのぞかせた。
今作には他にも、高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）、箭内夢菜、中川大輔、阿久津仁愛ら今をときめくキャストが集結。歯に衣着せぬ言葉と行動力で生徒の心を解き放つ原田の奮闘と、若きキャスト陣の瑞々しい熱演が織りなす痛快な世界観を、ぜひ配信で体感してほしい。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】