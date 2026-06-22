3児の母・近藤千尋、一口おにぎり・ハンバーグなど娘への手作り弁当公開「喜びそうなおかずばかり」「蓋を開けるのが楽しみになりそう」の声
【モデルプレス＝2026/06/22】モデルの近藤千尋が6月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘への手作り弁当を公開した。
【写真】36歳3児の母モデル「彩りのセンスが抜群」卵焼き・パスタなどの手作り弁当
近藤は「今週も頑張りましょう」とつづり、娘のために作った弁当の写真を投稿。わかめと卵のふりかけの2種類の小さなおにぎりが2つずつと、卵焼き、パスタ、ハンバーグ、きんぴらごぼう、枝豆、個包装のチーズなどが丁寧に詰められている。
この投稿に、ファンからは「子どもが喜びそうなおかずばかり」「弁当箱の蓋を開けるのが楽しみになりそう」「愛情たっぷり」「彩りのセンスが抜群」「朝から丁寧に作れるのすごい」などの声が上がっている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「彩りのセンスが抜群」卵焼き・パスタなどの手作り弁当
◆近藤千尋、娘への手作り弁当披露
近藤は「今週も頑張りましょう」とつづり、娘のために作った弁当の写真を投稿。わかめと卵のふりかけの2種類の小さなおにぎりが2つずつと、卵焼き、パスタ、ハンバーグ、きんぴらごぼう、枝豆、個包装のチーズなどが丁寧に詰められている。
◆近藤千尋の投稿に「子どもが喜びそうなおかずばかり」の声
この投稿に、ファンからは「子どもが喜びそうなおかずばかり」「弁当箱の蓋を開けるのが楽しみになりそう」「愛情たっぷり」「彩りのセンスが抜群」「朝から丁寧に作れるのすごい」などの声が上がっている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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