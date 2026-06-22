愛知･田原市産のメロンをシンガポールに！1玉1500円～2000円ほどで販売予定 国内消費伸び悩み…｢新しい可能性｣
愛知県田原市産メロンのシンガポールへの初輸出が始まり、6月22日、田原市の生産者ら4人が知事を表敬訪問しました。
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出されたメロンを一気に平らげた大村知事。
（愛知県 大村秀章知事）
「おいしいね」
田原市のメロンの本格的な輸出が始まったのは、2024年。
輸出先は香港のみで約1500玉でしたが、2025年は約5500玉と大幅に伸び、今年はシンガポールが加わり、2か国あわせて約1万玉の輸出を見込みます。
愛知県内一の産地が田原市 シンガポールへの輸出に｢ワクワクしかない｣
（北村悠記者）
「実がしっかりしていて、さっぱりとした甘さです。味が口の中に残りすぎないので、暑い地域の人たちにも人気が出そうです」
渥美半島の温暖な気候を生かして育てられるメロン。愛知県内一の産地が、田原市です。
（田原露地メロン部会 鈴木重明部会長）
「これがレノン（という品種）です」
鈴木部会長は、今回シンガポールに輸出することに…
（鈴木部会長）
「もうワクワクしかありません」
なぜシンガポールに展開？
シンガポールは世界中から銀行やIT企業が集まり、経済発展が進みます。2024年に取材した都心にある百貨店では…
「伊勢エビ、甘いです」
「（カキ）とてもおいしい」
伊勢エビやカキなど、すべて三重県志摩市からとれたてを運んできたものでした。
さらに、伊勢志摩のかつおぶし。削っていたのは、志摩市の橋爪政吉市長でした。市長が、シンガポールでトップセールスする理由は？
（志摩市 出口みさと観光経済部長）
「令和5年（2023年）の外国人の宿泊客数は3万3241人。まだ十分にインバウンド客を取り込めていない」
2023年に志摩市に宿泊した観光客は約140万人。そのうち外国人はわずか3万3000人だったことを受けて、志摩市は動きました。
シンガポールの一人当たりのGDPは、アジアダントツ！世帯の5%が資産1億円を超える「お金持ちの国」だからということも背景にありました。
国内消費が伸び悩み…「海外市場に新しい可能性」
では今回、シンガポールへ愛知・田原のメロンを輸出することについて、地元の思いは？
（鈴木部会長）
「国内消費の伸び悩みがあって、海外市場という新しい可能性を感じて良いと思った」
6月10日から船便を主にした輸出が始まり、7月までに約4500玉を出荷予定。現地の「DON DON DONKI」で、1玉1500円～2000円ほどで販売される予定です。
（大村知事）
「（アジア大会で）ファンになっていただいて、（アジア各国に）輸出ができれば ありがたい」
愛知県では、2024年から国の補助事業として、県の農産物の販売プロモーションを実施。さらなる愛知の野菜・果物のグローバル展開に期待を寄せています。