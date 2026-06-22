愛知県田原市産メロンのシンガポールへの初輸出が始まり、6月22日、田原市の生産者ら4人が知事を表敬訪問しました。

【写真を見る】愛知･田原市産のメロンをシンガポールに！1玉1500円～2000円ほどで販売予定 国内消費伸び悩み…｢新しい可能性｣

出されたメロンを一気に平らげた大村知事。

（愛知県 大村秀章知事）

「おいしいね」

田原市のメロンの本格的な輸出が始まったのは、2024年。

輸出先は香港のみで約1500玉でしたが、2025年は約5500玉と大幅に伸び、今年はシンガポールが加わり、2か国あわせて約1万玉の輸出を見込みます。

愛知県内一の産地が田原市 シンガポールへの輸出に｢ワクワクしかない｣

（北村悠記者）

「実がしっかりしていて、さっぱりとした甘さです。味が口の中に残りすぎないので、暑い地域の人たちにも人気が出そうです」

渥美半島の温暖な気候を生かして育てられるメロン。愛知県内一の産地が、田原市です。



（田原露地メロン部会 鈴木重明部会長）

「これがレノン（という品種）です」

鈴木部会長は、今回シンガポールに輸出することに…



（鈴木部会長）

「もうワクワクしかありません」

なぜシンガポールに展開？

シンガポールは世界中から銀行やIT企業が集まり、経済発展が進みます。2024年に取材した都心にある百貨店では…



「伊勢エビ、甘いです」

「（カキ）とてもおいしい」



伊勢エビやカキなど、すべて三重県志摩市からとれたてを運んできたものでした。

さらに、伊勢志摩のかつおぶし。削っていたのは、志摩市の橋爪政吉市長でした。市長が、シンガポールでトップセールスする理由は？



（志摩市 出口みさと観光経済部長）

「令和5年（2023年）の外国人の宿泊客数は3万3241人。まだ十分にインバウンド客を取り込めていない」

2023年に志摩市に宿泊した観光客は約140万人。そのうち外国人はわずか3万3000人だったことを受けて、志摩市は動きました。



シンガポールの一人当たりのGDPは、アジアダントツ！世帯の5%が資産1億円を超える「お金持ちの国」だからということも背景にありました。

国内消費が伸び悩み…「海外市場に新しい可能性」

では今回、シンガポールへ愛知・田原のメロンを輸出することについて、地元の思いは？



（鈴木部会長）

「国内消費の伸び悩みがあって、海外市場という新しい可能性を感じて良いと思った」



6月10日から船便を主にした輸出が始まり、7月までに約4500玉を出荷予定。現地の「DON DON DONKI」で、1玉1500円～2000円ほどで販売される予定です。

（大村知事）

「（アジア大会で）ファンになっていただいて、（アジア各国に）輸出ができれば ありがたい」



愛知県では、2024年から国の補助事業として、県の農産物の販売プロモーションを実施。さらなる愛知の野菜・果物のグローバル展開に期待を寄せています。