ＥＣＢ調査、ＡＩ導入 米国では代替リスクにより増減まちまち 現時点での影響は限定的 ＥＣＢ調査、ＡＩ導入 米国では代替リスクにより増減まちまち 現時点での影響は限定的

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ＥＣＢ調査、ＡＩ導入 米国では代替リスクにより増減まちまち 現時点での影響は限定的



AI導入が進むなか、労働市場への影響は議論が続いている。AIは大きな変化をもたらす潜在力を持つ一方、マクロの雇用全体では現時点で大きな悪影響は確認されていない。ただし、AIにさらされやすい職種、とりわけ若年層の雇用に負の影響が出始めているとの証拠が増えている。



理論的には、AIは生産性向上を通じた「雇用増加効果」と、職の代替を通じた「雇用減少効果」の両面を持つ。実証的な評価はまだ難しいが、米国では企業全体でAI導入が雇用にプラスの効果をもたらす一方、職種ごとの影響には大きなばらつきがあるとされる。EUでも、AI導入企業は短期的に労働力を削減せず、生産性向上を実現しているとの初期証拠がある。



米国では、AIによる代替リスクが高い職種の雇用が2019から2025年にかけて4%以上減少した。経済学者やグラフィックデザイナーなどが該当する。一方、代替リスクが低い職種（電気技師、高校教師など）は同期間に13%増加した。結果として、米国の雇用構成は「低リスク職の比率が上昇し、高リスク職の比率が低下する」方向に変化している。

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