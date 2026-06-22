通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．９％付近に上昇
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USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.88 5.67 7.33 6.53
1MO 7.68 5.56 6.89 6.44
3MO 8.09 5.68 7.13 6.71
6MO 8.49 5.82 7.50 6.99
9MO 8.63 5.98 7.72 7.15
1YR 8.77 6.34 8.00 7.35
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.34 7.59 7.07
1MO 7.00 7.60 6.88
3MO 7.51 7.96 6.90
6MO 8.09 8.44 7.13
9MO 8.40 8.66 7.20
1YR 8.62 8.94 7.37
東京時間16:32現在 参考値
ドル円1週間は7.88％と東京午前の7.67％から小幅に上昇している。先週から引き続き1カ月7.68％を上回っている。市場は短期変動を警戒している状況。先週高値161.81に接近し、ここを上抜けると、2024年7月高値161.95や162.00の節目水準が次のポイントとなっている。
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6MO 8.49 5.82 7.50 6.99
9MO 8.63 5.98 7.72 7.15
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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3MO 7.51 7.96 6.90
6MO 8.09 8.44 7.13
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東京時間16:32現在 参考値
ドル円1週間は7.88％と東京午前の7.67％から小幅に上昇している。先週から引き続き1カ月7.68％を上回っている。市場は短期変動を警戒している状況。先週高値161.81に接近し、ここを上抜けると、2024年7月高値161.95や162.00の節目水準が次のポイントとなっている。