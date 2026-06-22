【W杯2026】竹内涼真の“胸熱メッセージ”に反響「勝男〜」「現地から熱々リポートありがとう」 日本代表ユニフォーム姿でチュニジア戦を見届ける
「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」の日本テレビ系スペシャルナビゲーターを務める俳優・竹内涼真が21日、自身のインスタグラムを更新。日本代表“サムライブルー”のユニフォーム姿で、現地で日本代表vsチュニジア戦を見届けた感想を興奮交じりにつづった。
【写真】背番号は何番？日本代表ユニフォーム姿の竹内涼真
竹内は5歳からサッカーを始め、高校時代には名門・東京ヴェルディのユースチームに所属。センターバックとしてプレーするなど、本格的に競技と向き合ってきた確かな実力と経歴の持ち主。日本時間21日に行われたチュニジア戦の中継に登場し、サッカー知識などを織り交ぜながら、快勝となった試合のプレーや選手の言葉などをサッカーファンに届けた。
投稿では、背番号の「57」と「MORIYASU」の名前が刻まれた日本代表ユニフォームを着たバックショットを添え、「素晴らしい試合に立ち合う事ができて幸せでした。日本代表選手 監督 スタッフの皆様 次戦も勝利できるよう、僕らサポーターは全力で応援します。最高の景色を観に行くために、僕らは信じて応援する」と、日本語と英語で熱量たっぷりにコメントを記した。
この投稿に対し「涼真くんのインタビューすごく良かった」「熱い涼真くん最高すぎる」「勝男〜」「現地から熱々リポートありがとう」「いけいけドンドン」「熱い涼真くんステキです!!」「信じる気持ちが導くもの、ありますよね！」「最高の景色を信じて一緒に応援します！」「日本から応援してます」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】背番号は何番？日本代表ユニフォーム姿の竹内涼真
竹内は5歳からサッカーを始め、高校時代には名門・東京ヴェルディのユースチームに所属。センターバックとしてプレーするなど、本格的に競技と向き合ってきた確かな実力と経歴の持ち主。日本時間21日に行われたチュニジア戦の中継に登場し、サッカー知識などを織り交ぜながら、快勝となった試合のプレーや選手の言葉などをサッカーファンに届けた。
この投稿に対し「涼真くんのインタビューすごく良かった」「熱い涼真くん最高すぎる」「勝男〜」「現地から熱々リポートありがとう」「いけいけドンドン」「熱い涼真くんステキです!!」「信じる気持ちが導くもの、ありますよね！」「最高の景色を信じて一緒に応援します！」「日本から応援してます」など、さまざまな反響が寄せられている。