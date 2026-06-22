俳優舘ひろし（76）が、21日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。ターニングポイントとなった作品を明かした。

舘は07年に放送された同局系日曜劇場「パパとムスメの7日間」を挙げた。舘は新垣結衣とともに心と体が入れ替わってしまう父娘を演じた

舘は「転機になる作品でした。最初本をもらったとき、（石原プロの）小林専務がチェックするんですよ。それで専務が『ひろし、こんなの来てるけどやんねぇよな？』って。『じゃあ見せてください』って言って、読んだんですね。そうしたら僕が女子高生に入れ替わるって話だった。『こんなのやらないだろ？』って言われたんですけど、そのときに僕、『あぶない刑事』のイメージだったんですけど、欲しかったマーケットというかは女子高生。彼女たちから支持されるってすごく良いことだと思ったので。だったらやるべきだろうと。それでやったんですけど、やる勇気があったんですね」とオファーを受けた経緯を語った。

林修氏は「それまで演じていた役と全然違う役を演じられて、ファンの印象も変わったと思うんですが」と質問した。

舘は「これは変わりましたね。その当時渋谷にある女子大の近くの歯医者に行ってたんですね。そこである日、歯医者から出てきたら30人ぐらい出待ちで。僕が降りて行ったら『キャー！ 舘』って言われて。呼び捨てかよ」と、出待ちの女性にツッコミを入れて笑わせた。