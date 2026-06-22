今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、１６２円ラインを意識する展開が見込まれる。予想レンジは１ドル＝１６１円３０～１６２円２０銭。



今日は１６１円７０銭台までドル高・円安が進行した。１７日まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）はタカ派的な内容だったとの見方が多く、米利上げ観測がくすぶるほか、イラン情勢への警戒感も依然として強く、ドルが堅調な展開となっている。ただ、１６１円後半の水準では政府・日銀による為替介入も警戒されるだけに、ドルの上値は重く一進一退状態が続いている。今晩は目立った経済指標の発表は予定されていないが、イラン情勢と原油動向が関心を集めるほか、ウォラー米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）理事の講演などが注目されそうだ。



出所：MINKABU PRESS