　6月22日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは304銘柄。東証終値比で上昇は129銘柄、下落は142銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は70銘柄。うち値上がりが29銘柄、値下がりは33銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は250円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の22日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6533>　オーケストラ　　　 1250　　+215（ +20.8%）
2位 <6548>　旅工房　　　　　　114.8　 +18.8（ +19.6%）
3位 <3444>　菊池製作　　　　　 1270　　+198（ +18.5%）
4位 <149A>　シンカ　　　　　　 1000　　+150（ +17.6%）
5位 <6897>　ツインバード　　　　551　　 +80（ +17.0%）
6位 <4960>　ケミプロ　　　　　　684　　 +99（ +16.9%）
7位 <4840>　トライアイズ　　　　694　　+100（ +16.8%）
8位 <3907>　シリコンスタ　　　 1149　　+150（ +15.0%）
9位 <6196>　ストライクＧ　　　 1464　　+190（ +14.9%）
10位 <5803>　フジクラ　　　　　 7009　　+848（ +13.8%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5867>　エスネット　　　　　900　　-298（ -24.9%）
2位 <6521>　オキサイド　　　 4150.5　-989.5（ -19.3%）
3位 <212A>　ＦＥＡＳＹ　　　　 2260　　-500（ -18.1%）
4位 <6494>　ＮＦＫＨＤ　　　　 93.9　　-5.1（　-5.2%）
5位 <4888>　ステラファ　　　　　319　　 -17（　-5.1%）
6位 <3645>　メディカルＮ　　　217.6　 -11.4（　-5.0%）
7位 <3985>　テモナ　　　　　　163.5　　-8.5（　-4.9%）
8位 <4936>　アクシージア　　　307.8　 -14.2（　-4.4%）
9位 <8803>　平和不　　　　　 2225.7　 -97.3（　-4.2%）
10位 <4591>　リボミック　　　　　 60　　　-2（　-3.2%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5803>　フジクラ　　　　　 7009　　+848（ +13.8%）
2位 <4385>　メルカリ　　　　　 4038　　 +73（　+1.8%）
3位 <4507>　塩野義　　　　　 2848.7　 +36.7（　+1.3%）
4位 <6988>　日東電　　　　　 3190.5　 +23.5（　+0.7%）
5位 <5802>　住友電　　　　　　13600　　+100（　+0.7%）
6位 <285A>　キオクシア　　　 109500　　+800（　+0.7%）
7位 <4062>　イビデン　　　　　26600　　+175（　+0.7%）
8位 <7211>　三菱自　　　　　　　319　　+1.7（　+0.5%）
9位 <6506>　安川電　　　　　　 7696　　 +41（　+0.5%）
10位 <6758>　ソニーＧ　　　　　 3199　 +16.0（　+0.5%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2413>　エムスリー　　　　 1679　 -27.0（　-1.6%）
2位 <4506>　住友ファーマ　　 1437.1　 -14.9（　-1.0%）
3位 <7012>　川重　　　　　　 3212.5　 -30.5（　-0.9%）
4位 <2282>　日ハム　　　　　 5825.5　 -53.5（　-0.9%）
5位 <6532>　ベイカレント　　 5408.8　 -49.2（　-0.9%）
6位 <3086>　Ｊフロント　　　 2880.5　 -24.5（　-0.8%）
7位 <4502>　武田　　　　　　 4935.3　 -39.7（　-0.8%）
8位 <6976>　太陽誘電　　　　　17410　　-140（　-0.8%）
9位 <9107>　川崎汽　　　　　　 2506　 -17.0（　-0.7%）
10位 <9020>　ＪＲ東日本　　　 3302.3　 -21.7（　-0.7%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース