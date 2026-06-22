[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇129銘柄・下落142銘柄（東証終値比）
6月22日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは304銘柄。東証終値比で上昇は129銘柄、下落は142銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は70銘柄。うち値上がりが29銘柄、値下がりは33銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は250円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の22日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6533> オーケストラ 1250 +215（ +20.8%）
2位 <6548> 旅工房 114.8 +18.8（ +19.6%）
3位 <3444> 菊池製作 1270 +198（ +18.5%）
4位 <149A> シンカ 1000 +150（ +17.6%）
5位 <6897> ツインバード 551 +80（ +17.0%）
6位 <4960> ケミプロ 684 +99（ +16.9%）
7位 <4840> トライアイズ 694 +100（ +16.8%）
8位 <3907> シリコンスタ 1149 +150（ +15.0%）
9位 <6196> ストライクＧ 1464 +190（ +14.9%）
10位 <5803> フジクラ 7009 +848（ +13.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5867> エスネット 900 -298（ -24.9%）
2位 <6521> オキサイド 4150.5 -989.5（ -19.3%）
3位 <212A> ＦＥＡＳＹ 2260 -500（ -18.1%）
4位 <6494> ＮＦＫＨＤ 93.9 -5.1（ -5.2%）
5位 <4888> ステラファ 319 -17（ -5.1%）
6位 <3645> メディカルＮ 217.6 -11.4（ -5.0%）
7位 <3985> テモナ 163.5 -8.5（ -4.9%）
8位 <4936> アクシージア 307.8 -14.2（ -4.4%）
9位 <8803> 平和不 2225.7 -97.3（ -4.2%）
10位 <4591> リボミック 60 -2（ -3.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5803> フジクラ 7009 +848（ +13.8%）
2位 <4385> メルカリ 4038 +73（ +1.8%）
3位 <4507> 塩野義 2848.7 +36.7（ +1.3%）
4位 <6988> 日東電 3190.5 +23.5（ +0.7%）
5位 <5802> 住友電 13600 +100（ +0.7%）
6位 <285A> キオクシア 109500 +800（ +0.7%）
7位 <4062> イビデン 26600 +175（ +0.7%）
8位 <7211> 三菱自 319 +1.7（ +0.5%）
9位 <6506> 安川電 7696 +41（ +0.5%）
10位 <6758> ソニーＧ 3199 +16.0（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2413> エムスリー 1679 -27.0（ -1.6%）
2位 <4506> 住友ファーマ 1437.1 -14.9（ -1.0%）
3位 <7012> 川重 3212.5 -30.5（ -0.9%）
4位 <2282> 日ハム 5825.5 -53.5（ -0.9%）
5位 <6532> ベイカレント 5408.8 -49.2（ -0.9%）
6位 <3086> Ｊフロント 2880.5 -24.5（ -0.8%）
7位 <4502> 武田 4935.3 -39.7（ -0.8%）
8位 <6976> 太陽誘電 17410 -140（ -0.8%）
9位 <9107> 川崎汽 2506 -17.0（ -0.7%）
10位 <9020> ＪＲ東日本 3302.3 -21.7（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の22日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6533> オーケストラ 1250 +215（ +20.8%）
2位 <6548> 旅工房 114.8 +18.8（ +19.6%）
3位 <3444> 菊池製作 1270 +198（ +18.5%）
4位 <149A> シンカ 1000 +150（ +17.6%）
5位 <6897> ツインバード 551 +80（ +17.0%）
6位 <4960> ケミプロ 684 +99（ +16.9%）
7位 <4840> トライアイズ 694 +100（ +16.8%）
8位 <3907> シリコンスタ 1149 +150（ +15.0%）
9位 <6196> ストライクＧ 1464 +190（ +14.9%）
10位 <5803> フジクラ 7009 +848（ +13.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5867> エスネット 900 -298（ -24.9%）
2位 <6521> オキサイド 4150.5 -989.5（ -19.3%）
3位 <212A> ＦＥＡＳＹ 2260 -500（ -18.1%）
4位 <6494> ＮＦＫＨＤ 93.9 -5.1（ -5.2%）
5位 <4888> ステラファ 319 -17（ -5.1%）
6位 <3645> メディカルＮ 217.6 -11.4（ -5.0%）
7位 <3985> テモナ 163.5 -8.5（ -4.9%）
8位 <4936> アクシージア 307.8 -14.2（ -4.4%）
9位 <8803> 平和不 2225.7 -97.3（ -4.2%）
10位 <4591> リボミック 60 -2（ -3.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5803> フジクラ 7009 +848（ +13.8%）
2位 <4385> メルカリ 4038 +73（ +1.8%）
3位 <4507> 塩野義 2848.7 +36.7（ +1.3%）
4位 <6988> 日東電 3190.5 +23.5（ +0.7%）
5位 <5802> 住友電 13600 +100（ +0.7%）
6位 <285A> キオクシア 109500 +800（ +0.7%）
7位 <4062> イビデン 26600 +175（ +0.7%）
8位 <7211> 三菱自 319 +1.7（ +0.5%）
9位 <6506> 安川電 7696 +41（ +0.5%）
10位 <6758> ソニーＧ 3199 +16.0（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2413> エムスリー 1679 -27.0（ -1.6%）
2位 <4506> 住友ファーマ 1437.1 -14.9（ -1.0%）
3位 <7012> 川重 3212.5 -30.5（ -0.9%）
4位 <2282> 日ハム 5825.5 -53.5（ -0.9%）
5位 <6532> ベイカレント 5408.8 -49.2（ -0.9%）
6位 <3086> Ｊフロント 2880.5 -24.5（ -0.8%）
7位 <4502> 武田 4935.3 -39.7（ -0.8%）
8位 <6976> 太陽誘電 17410 -140（ -0.8%）
9位 <9107> 川崎汽 2506 -17.0（ -0.7%）
10位 <9020> ＪＲ東日本 3302.3 -21.7（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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