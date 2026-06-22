大阪銘菓「岩おこし」→新感覚ソフトクリーム化 吹田で販売【概要】
大阪でおなじみ、あみだ池大黒の看板商品「岩おこし」を使用した『大阪名物 岩おこしソフト』が、吹田サービスエリア（上下線）で6月19日より販売されている。
【画像】北海道ソフトの甘さ×ザクザク食感の『大阪名物 岩おこしソフト』
「岩おこし」は、江戸時代に誕生した、大阪を代表する銘菓。 きりっとした生姜の辛みが、お米のやさしい甘さとコク深い黒砂糖の風味を引き立てる。名前の由来にもなっている独特の堅さが特徴で、噛みしめるほどに奥深い味わい。
『大阪名物 岩おこしソフト』には、「ミニ岩おこし」を大胆にそのまま2枚トッピングしたほか、砕いた岩おこしも使用。北海道ソフトの甘さと、しょうが香る岩おこしのザクザクとした食感を楽しめる。
■商品概要
商品名：大阪名物 岩おこしソフト
販売期間：2026年6月19日（金）〜2026年8月31日（月）
価格（税込）：500円
販売場所・販売時間：名神高速道路 吹田サービスエリア（上下線）テイクアウトコーナー・9:00〜19:45
「関西 SA・PA 涼を味わう ひんやりスイーツフェア」
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「岩おこし」は、江戸時代に誕生した、大阪を代表する銘菓。 きりっとした生姜の辛みが、お米のやさしい甘さとコク深い黒砂糖の風味を引き立てる。名前の由来にもなっている独特の堅さが特徴で、噛みしめるほどに奥深い味わい。
■商品概要
商品名：大阪名物 岩おこしソフト
販売期間：2026年6月19日（金）〜2026年8月31日（月）
価格（税込）：500円
販売場所・販売時間：名神高速道路 吹田サービスエリア（上下線）テイクアウトコーナー・9:00〜19:45
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