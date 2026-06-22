YouTuberのボクシングch(チャンネル)が21日、自身のX(旧ツイッター)を更新。「父の日」だった同日に、父親の仕事現場を訪れていたことを報告した。ボクシングchは主にゲーム系の動画を投稿するYouTuber。オンラインゲーム「フォートナイト」で人気を集め、22日現在の登録者は33万人。



【写真】池山監督と並んでこの大きさ！立派な体格&イケメン

ボクシングchは「父の日なので兄弟で応援しに行きました」と投稿。掲載した画像は、現役時代は「ブンブン丸」の愛称で知られ、今季からプロ野球・東京ヤクルトスワローズの監督を務める池山隆寛氏と、ボクシングchの兄との3ショットだった。池山監督も身長183センチと大柄だが、ボクシングchは父を上回る身長190センチ、体重80キロであることを公表している。掲載した3ショットでは、池山監督が“一番小さい”という驚きの大柄家族だ。



池山監督自身も、2021年に「私の次男がYouTuberでboxing chを開設しています」と、次男がボクシングchであることを自身のブログで明かしている。オフシーズンには、家族でゴルフに行く姿も投稿している。



この投稿にネット上では「今年1驚いた」「池山監督の息子なの初めて知った」「え、ボクシングチャンネルのお父さんってブンブン丸なん？」と親子関係に驚く声や、「池山さんの引退試合の時に花束贈呈してたあの子達がこんなに大きくなったなんて」「イケの息子達 カッコいい」といった声も寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）