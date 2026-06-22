12日、ゴクミこと後藤久美子（52）が元F1レーサーのジャン・アレジとの事実婚解消を発表した。

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「関係者によると5年前に、3人の子どもたちも納得した上で約25年の夫婦生活に終止符を打ったそうだ。次男の子育てが一段落したことで、今回、公表に踏み切った」（スポーツ紙記者）



「それぞれの道を歩む事となりました」と報告

日本人離れした容姿で「ゴクミブーム」に

後藤はオスカープロモーションのオーディションで4万8000人の中から1位に選ばれ、小学5年生でモデルデビュー。

「オスカーの古賀誠一会長にスター性を見出され、デビュー前から歌や演技の英才教育を受けるなど、手塩にかけて育てられた」（同前）

1986年『テレビの国のアリス』（NHK）で女優デビュー。翌年の大河ドラマ『独眼竜政宗』に出演すると、たちまち「ゴクミブーム」を巻き起こした。

「小麦色の肌にスレンダーな日本人離れした容姿で人気を集め、オスカー主催の『全日本国民的美少女コンテスト』誕生のきっかけを作った。

一方でマスコミに媚びない態度や自由奔放な発言が物議を醸し、『ノロマな大人が大キライ！』などの語録をまとめた書籍が刊行された」（芸能記者）

グラビアにも積極的で、18歳の頃には大胆なセミヌードを披露。女優としても、15歳でマドンナ役に抜擢された山田洋次監督の映画『男はつらいよ』に5作出演し、順調にキャリアを積んだが、その矢先にアレジとの交際が判明。

妻子持ちのアレジと婚約し…

「2人の出会いは93年のF1日本グランプリ。当時アレジには妻子がいたため“略奪愛”と騒がれたが、離婚の成立とともに21歳で婚約。翌年に渡仏し、事実婚状態になった」（同前）

3人の子どもに恵まれると芸能活動をセーブし、教育のためにスイス・ジュネーブの豪邸に移住。

「アレジの引退後は南仏でのワイナリー経営で成功をおさめ、セレブ生活を送った。しかし2021年、アレジが警察を巻き込むトラブルを起こした。当時、後藤は沈黙を貫いたが、振り返ればこの頃には2人の関係は終わりを迎えていたのでしょう」（同前）

19年に『男はつらいよ』で23年ぶりに女優復帰し、24年のスペシャルドラマ『顔』（テレビ朝日）で30年ぶりにドラマに主演した後藤。女優業への意欲は年々高まっているようで、

「『今後は年に1本はドラマに出たい』と周囲に語っており、実際に様々な企画が持ち込まれていると聞く。今後もスイスで暮らすというが、レーシングドライバーの長男・ジュリアーノ、モデルの長女・エレナの拠点は日本。完全復帰も近いのでは」（芸能デスク）

令和に再びゴクミ旋風を巻き起こすか。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年6月25日号）