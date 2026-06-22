愛犬にイライラしてしまったときに飼い主がすべきこと

愛犬にどれだけの愛情を持っていても、イライラしてしまう瞬間があります。

トイレの失敗が続いているとき、無駄吠えをやめてくれないとき、つい感情的になって怒ってしまうことがあるかもしれません。

イライラした感情をそのまま愛犬に向けてしまうと、関係性が悪化してしまう恐れがあります。信頼関係にも悪影響が及んでしまう恐れがあります。

愛犬に対してイライラしてしまうことは、全ての飼い主にあると思います。その気持ちを否定するのではなく、向き合うことが大切です。

1.その感情をそのまま声にしないこと

愛犬にイライラしてしまったときに飼い主がすべきことは、その感情をそのまま声にしないことです。

つい「うるさい！」「やめなさい！」「何してるの！」と、イライラした感情をそのまま声にしてしまうと、声を荒げてしまうのではないでしょうか。

愛犬を驚かせてしまったり、怖がらせてしまったりし、萎縮してしまうことがあります。一時的には言うことを聞くかもしれませんが、根本的な解決にはなりません。

愛犬が悪い行動や危険な行動をしているときは、アイコンタクトをし、「ダメ」「いけない」と一言声をかけます。落ち着かせたいときは、「待て」「おすわり」「伏せ」をさせるとよいでしょう。

2.愛犬と距離を取ること

愛犬にイライラしてしまったときに飼い主がすべきことは、愛犬と距離を取ることです。

感情が高ぶってしまうと、言いたくないことを言ってしまったり、怒鳴ってしまったりし、愛犬を傷つけたのでは…と、申し訳ない気持ちになることがあります。

イライラしているときは、冷静な判断が難しくなるのです。過剰に叱ってしまったな…と感じることもあるでしょう。

怒鳴られたり、過剰に叱られたりした犬は、何を言われているのか理解することができず、ただ不安と恐怖だけを感じてしまうことがあります。

感情が高ぶってしまったときは、愛犬と距離を取るため、飼い主が別に部屋に移動しましょう。スマホを見ても構いません。感情を落ち着かせ、冷静な気持ちで愛犬と向き合うようにしましょう。

3.愛犬の立場になって考えてみること

愛犬にイライラしてしまったときに飼い主がすべきことは、犬の立場になって考えてみることです。

なぜそんなことをするのか、飼い主にも理解することができない愛犬の行動があります。それは、犬の本能や習性による行動かもしれません。

不安や警戒心が理由かもしれませんし、体調不良が原因かもしれません。肉体的な病気ではなく、精神的な病気のサインかもしれません。様々な可能性を考えてみましょう。

飼い主を困らせたくて、飼い主の気を惹きたくて、悪い行動をすることもあります。お留守番が多く、スキンシップやコミュニケーションが不足しているからかもしれません。

愛犬の立場になって考えてみると、意外とあっさり解決されてしまうこともあります。

まとめ

愛犬にイライラしてしまったときに飼い主がすべきことを3つ解説しました。

その感情をそのまま声にしないこと 愛犬と距離を取ること 愛犬の立場になって考えてみること

愛犬への期待が高すぎるとき、完璧な飼い主になろうと頑張りすぎるとき、思い通りにならず、イライラしてしまうことがあります。

仕事や人間関係に不安があるとき、飼い主の心が不安定になり、ちょっとした愛犬の行動にもイライラしてしまうことがあります。

SNS上では誰もが理想とするような犬と飼い主の姿を目にする機会があるかと思います。しかし、それはほんの一部分です。どんな犬と飼い主にも悩みや困りごとがあるものです。

愛犬の性格や個性をよく理解し、尊重しつつ、穏やかな気持ちで接することができるよう、冷静に向き合っていきましょう。