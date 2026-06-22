サッカーワールドカップ北中米大会、日本代表は21日、チュニジアを4対0で破り歴史的大勝を収めました。今大会初出場で勝利に貢献した田中 碧選手がつけていたのは、輪島塗の職人が手がけた漆塗りのすね当てです。

サッカーワールドカップ2戦目、4対0でチュニジアを下した日本代表。これまでの最多得点を更新する歴史的快勝に県内も熱気に包まれました。

観戦している人「田中碧が輪島塗のレガースをつけてると新聞で見て、感動して田中碧(の背番号)にしました」

今大会初出場、ボランチとしてチームを支えた田中 碧選手。ソックスの中に着けているのは、漆塗りのすね当て＝「レガース」です。

田谷漆器店・田谷昂大代表「これが田中碧選手に贈ったレガースと同じデザインのものになります」

右足に日本サッカー協会の象徴「八咫烏」左足に伝統と継承の「鳳凰」

手がけたのは輪島塗の老舗「田谷漆器店」。蒔絵の技法が用いられ、右足には日本サッカー協会のシンボル「八咫烏」が、左足には伝統と継承を意味する「鳳凰」が施されています。

田谷漆器店・田谷昂大代表「せっかくこの能登に輪島塗という素晴らしい産業があるので、それを世界中に発信するために何かサッカーの道具作れないかなと言われまして、レガースに漆を塗って欲しいと」

2025年・2024年とボランティアやサッカー教室で輪島市を訪れた田中選手。工房が全壊した田谷漆器店で復旧作業を手伝ったことがきっかけで、漆器の美しさに魅了されたといいます。

田中選手からの漆塗りのレガースの制作依頼に当初は、乗り気ではなく…

レガース製作を依頼された田谷代表は当初、乗り気ではなかったといいますが…

田谷漆器店・田谷昂大代表「漆器が漆器である意味というのを凄く大事にしていたので、やらないでおこうかなって正直最初思っていました。ただ、田中選手とお話をさせて貰っているうちに、この輪島塗の美しさを世界中に広める為に僕も頑張ってプレーするし、ちゃんとPRするので是非作って欲しいと…」

およそ1か月かけて制作した漆塗りのレガース。世界最高峰の舞台で能登の復興を発信します。

田谷漆器店・田谷昂大代表「しっかりと自分が活躍出来た時には外してアピールするって言ってくれていたので、そうなる事を願っていますし、僕らもたくさん能登半島やウチの会社にも思いを寄せて頂いたので、会社あげて全員で活躍、勝利を応援したいなと思っています」