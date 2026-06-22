全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・小伝馬町の居酒屋店『季節料理 小伝馬』です。

【安堵】旨い料理、お酒、活気で明日も元気に！

良店を見分けるコツのひとつに品書きのワクワク度があると思うのだが、この店はドンピシャだった。A4サイズに手書きでびっしり、日替わりの魚料理を中心に自家製カレーから幻とされる名店の餃子まで食べたいもん目白押し！

「テーマはハレの日よりケの日。居酒屋は肩の荷を下ろす場、毎日でも楽しめるよう栄養も考えてますよ！」とは3代目の福間大地さん。祖母が始めた店を家族や仲間と守るその姿勢は実に気持ちがいい。

さてまずは看板の海鮮からいきますか。自慢のマグロは赤身、トロ、希少な脳天を食べ比べできるのもうれしい限りだ。

本日の刺盛り2750円、お店で手作り！春の揚げたてがんもどき638円

『季節料理 小伝馬』（手前から）本日の刺盛り 2750円、お店で手作り！春の揚げたてがんもどき 638円 名物のマグロも入る。春は山ウド、夏はトウモロコシと季節で具が変わるがんもどきも人気

仕入れは｢浮気をするな｣の祖母の教えで信頼関係を築く仲卸から優先的にいい物が手に入るとか。

つまみは季節で具が変わる揚げたてのがんもどきを。粋な旬の味に気づけばお酒も2杯3杯、美味に酔いしれ心も軽やか。明日も頑張ろっかな！

『季節料理 小伝馬』（左）2代目 福間善行さん、（右）3代目 福間大地さん

2代目：福間善行さん、3代目：福間大地さん「60年以上前に創業。小伝馬駅近から移転して10年です！」

『季節料理 小伝馬』

小伝馬町 『季節料理 小伝馬』

［店名］『季節料理 小伝馬』

［住所］東京都中央区日本橋横山町3-15

［電話］03-6206-2770

［営業時間］11時半〜13時20分LO、16時半〜22時（21時LO）、土：15時〜21時（20時LO）

［休日］日・祝

［交通］都営新宿線馬喰横山駅A1出口などから徒歩2分

撮影／浅沼ノア、取材／肥田木奈々

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、広華のこだわり焼ギョーザの画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

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