元韓国代表キ・ソンヨンが日本に「ムカつく」　本音爆発のレジェンドが向けた羨望「チームの雰囲気があまりにも素晴らしい。韓国とは比較にならない」【W杯】

上田の2ゴールなど怒涛のラッシュでチュニジアを全く寄せ付けなかった日本(C)Getty Images

まさに世界に衝撃を与える勝利だった。現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組の第2節が行われ、日本代表はチュニジア代表に4-0と快勝。勝ち点4を積み上げて、決勝トーナメント進出に前進した。

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開始間もない4分に鎌田大地の鮮やかなバックヒールでのゴールで先手を取った日本は、攻勢を強めて完全に主導権を掌握。異例の監督交代などピッチ外の騒動に揺れるチュニジアを圧倒し、その後は31分に上田綺世の豪快なミドルシュートで差を広げると、2-0とリードした後半には、68分に伊東純也のゴールで趨勢を覚め、83分に上田の2ゴール目でダメを押した。

英公共放送『BBC』が「日本は本物だ。彼らは何も恐れずに突き進んでいる」と大絶賛の速報を打つほどの鮮烈な勝利を挙げた日本。「史上初のベスト8超え」の目標まで、まだまだ距離は遠いが、今大会は何か一大旋風を巻き起こす気配を漂わせている。

そんな日本の躍動に韓国代表のレジェンドは悔しさを隠そうとはしなかった。サッカー専門YouTubeチャンネル『Shoot For Love』に出演したキ・ソンヨンは、伊東のゴール直後にテーブルを「バンバンッ！」と叩いて「凄いな……ムカつくけど」とポツり。そして、「なんで彼らはあんなサッカーができるんだ？」と母国代表と比較しながら羨望の眼差しを向けた。