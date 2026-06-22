元韓国代表キ・ソンヨンが日本に「ムカつく」 本音爆発のレジェンドが向けた羨望「チームの雰囲気があまりにも素晴らしい。韓国とは比較にならない」【W杯】
上田の2ゴールなど怒涛のラッシュでチュニジアを全く寄せ付けなかった日本(C)Getty Images
まさに世界に衝撃を与える勝利だった。現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組の第2節が行われ、日本代表はチュニジア代表に4-0と快勝。勝ち点4を積み上げて、決勝トーナメント進出に前進した。
【動画】W杯で初の4得点！チュニジアを圧倒した鎌田、上田、伊東の全ゴールを見る
開始間もない4分に鎌田大地の鮮やかなバックヒールでのゴールで先手を取った日本は、攻勢を強めて完全に主導権を掌握。異例の監督交代などピッチ外の騒動に揺れるチュニジアを圧倒し、その後は31分に上田綺世の豪快なミドルシュートで差を広げると、2-0とリードした後半には、68分に伊東純也のゴールで趨勢を覚め、83分に上田の2ゴール目でダメを押した。
英公共放送『BBC』が「日本は本物だ。彼らは何も恐れずに突き進んでいる」と大絶賛の速報を打つほどの鮮烈な勝利を挙げた日本。「史上初のベスト8超え」の目標まで、まだまだ距離は遠いが、今大会は何か一大旋風を巻き起こす気配を漂わせている。
そんな日本の躍動に韓国代表のレジェンドは悔しさを隠そうとはしなかった。サッカー専門YouTubeチャンネル『Shoot For Love』に出演したキ・ソンヨンは、伊東のゴール直後にテーブルを「バンバンッ！」と叩いて「凄いな……ムカつくけど」とポツり。そして、「なんで彼らはあんなサッカーができるんだ？」と母国代表と比較しながら羨望の眼差しを向けた。
自身もかつてはプレミアリーグの名門であるニューカッスルやサンダーランドでもプレーし、世界水準を肌身で感じ取ってきた。そんなキ・ソンヨンは、韓国の放送局『JTBC』の番組「Paebak World Class Show」においても「今の韓国代表が日本と試合をしたら簡単には倒せないと思う」と正直な感想を告白している。
「練習で日本のチーム（Jリーグクラブ）と試合をしたり、アジア・チャンピオンズリーグで対戦したりするだけでも韓国のチームとは大きな差があると感じる。韓国代表のスカッドも別に悪くはないけど、日本の成長ぶりやチームを取り巻く雰囲気があまりにも素晴らしい。森保監督が長い時間をかけてチームを作り上げてきたから、正直、ホン・ミョンボ監督の韓国とは比較にならない」
さらに「もう日本との比較がでると悲しさすらある。日本と試合をすると、分かっていてもやられるだろうからムカつくよ」と言葉を漏らしたキ・ソンヨン。最盛期には、日本に対する強烈なライバル意識を燃やし、2011年のアジアカップでの日韓戦での「猿真似パフォーマンス」が波紋を呼んだこともある。そんなレジェンドが「彼ら（日本）は技術やフィジカルだけじゃなくて、チームとしての機動力まで向上している。一体どうやって追いつけばいいのかも分からない」と脱帽するのだから、森保ジャパンの進化は凄まじいと言えるのではないだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]