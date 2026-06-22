「理想の家族」ドジャース・フリーマンの美人妻、父の日に息子3人＆娘との父子ショット公開！
ロサンゼルス・ドジャースのフレディ・フリーマン選手の妻、チェルシー・フリーマンさんは6月22日、自身のInstagramを更新。父の日に合わせて家族写真を公開しました。
【写真】フリーマン選手の家族ショット
コメントでは「Such a sweet picture（とてもかわいい写真）」「You're my number one dream family（あなたたちは私の理想の家族です）」「子供はすぐ大きくなるからしっかり覚えていてね」「夫として父として、素敵な家庭の中のあなたを見ることもできて、私達ファンは嬉しいです」など、世界中のファンからあたたかいメッセージが多数寄せられています。
コメントでは「Congratulations!（おめでとうございます）」「Many blessings（たくさんの祝福を）」「嬉しいご報告が聞けて嬉しいです！」「ドジャーブルーが似合いそうですね」など、世界中から祝福の声が続々と集まっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)
【写真】フリーマン選手の家族ショット
愛情あふれるメッセージチェルシーさんは「最高のパパへ、父の日おめでとう！あなたは何でも上手にできるけど、パパであることに勝るものはないわ」などと英語でつづり、1枚の写真を投稿。座って赤ちゃんを抱くフリーマン選手と、その周りに集まる3人の息子たちの姿が写っています。フリーマン選手は、優しく穏やかな父親の顔をしており、家族との時間を大切にしている様子が伝わってきます。
「ドジャーブルーが似合いそうですね」また、20日には同じドジャースに所属する大谷翔平選手が、自身のInstagramで第2子の誕生を発表しました。英文のメッセージ画像には「私たちの人生で、この素晴らしい日を再び迎えられたことを、心から嬉しく思っています。無事に生まれてきてくれてありがとう」と、大きな喜びがつづられています。
コメントでは「Congratulations!（おめでとうございます）」「Many blessings（たくさんの祝福を）」「嬉しいご報告が聞けて嬉しいです！」「ドジャーブルーが似合いそうですね」など、世界中から祝福の声が続々と集まっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)