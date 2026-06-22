にしたんクリニックなどを運営するエクスコムグローバルの西村誠司社長が２２日、ＴｉｋＴｏｋを更新。サッカー日本代表の森保一監督について持論を。

西村氏は「ワールドカップサッカー、日本代表が４-０でチュニジアに勝利しました。選手のすばらしさは言うまでもないと思うんですが、僕は改めて森保一監督の人間性の素晴らしさに感動しました」と述べた。

西村氏は「試合が終わりましたら地元の会場になったメキシコの方々に対する、お礼の言葉を述べられて。先日もオランダ戦では、オランダの方に自分たち日本サッカーは育ててもらったんだという言葉をあえて述べて。これがすごくオランダにも取り上げられて、森保監督、素晴らしいなとなったかと思います」と森保監督の発言をたたえた。

にしたんクリニックがベルギー一部所属のシント＝トロイデンＶＶのプラチナスポンサーを務めていることにも触れ、西村氏は「年に１回のシーズン報告会というのがあって。今年はワールドカップがあったんで参加いただけなかったんですが、実は昨年のシーズン報告会に森保監督ご参加頂いて。同じテーブルの僕の左隣が森保監督の席で。右にサッカー解説でも有名な武田修宏さん。武田さんと森保さんは同じ日本代表でプレイした仲なんですが、こんな形の配席だったんで、森保監督と色々とお話する機会がありまして」と振り返った。

森保監督について「もう本当に謙虚で。例えるならば、女性で言うところの旦那さんから一歩下がって謙虚にいる奥さんみたいな感じ。ってこれなんか変な表現なんですけど、そんな感じで、すごく前に出る感じが無くって、丁寧で一歩下がった、こんな感じの人柄なんですよ」と表現した。

西村氏は他にも謙虚な人物として音楽プロデューサーの秋元康氏の名前をあげ、「会ってめちゃくちゃ謙虚だなこの方って驚いた。最初会った時にね、本当に平身低頭で頭下げて頂いて『西村社長、この度はスポンサー頂いてありがとうございました』って。それと並ぶくらい、森保監督は謙虚で、常に一歩下がったって形で」と人柄をたたえた。

西村氏は「僕は本当にね、森保監督が選手からも尊敬されてるから、ああいった規律を守られた、あんなチームになってるんじゃないかなという風に思います」とし、「僕も見習って、人に初めて会う時には謙虚に思われるような、僕の手本にさせて頂いております」と明かした。「森保監督、本当に日本国民に夢を与えて頂いて、本当にありがとうございます。応援してます！」とエールを送った。